Ces institutions francophones qui ont fêté un anniversaire en 2020

La Maison des artistes visuels fête ses 20 ans

L'installation du « Jardin de pelles » devant la Maison des artistes visuels francophones, dans le quartier de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Bertrand Savard

C’est l’institution la plus jeune ayant marqué le tournant d’une décennie cette année. En 2000, un groupe d’artistes se mettait au travail pour créer la Maison des artistes visuels francophones. À l’époque, les francophones avaient peu de possibilités pour exposer leurs oeuvres à Winnipeg. Vingt ans plus tard, le centre d’art de Saint-Boniface est devenu une porte d’entrée pour les francophones dans la communauté artistique.

Le Théâtre Montcalm a 30 ans

La pièce Sans toit ni loi de Chantal Cadieux a été jouée par le Théâtre Montcalm en 2020. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

À Saint-Jean-Baptiste, le Théâtre Montcalm existe toujours, 30 ans après sa création. Ce genre d’organisation est toujours plus difficile à maintenir dans les régions rurales et dans les petits villages. Pourtant, le petit théâtre divertit toujours autant la communauté, attire des spectateurs d’autres villages et reste toujours une façon de promouvoir notre culture , selon Denis Foidart, metteur en scène.

Sauvons notre Seine aussi à 30 ans

Depuis 30 ans, les bénévoles de Sauvons notre Seine se font un devoir de renseigner la Ville sur les endroits où la rivière a besoin d’entretien et de suggérer les lieux à exploiter afin de permettre une plus grande accessibilité aux rives. Photo : Save our Seine River Environment Inc. / Denis De Pape

L’organisme environnemental Sauvons notre Seine, qui s’occupe notamment du nettoyage de la rivière Seine, fête son 30e anniversaire en 2020. En trois décennies, Sauvons notre Seine a transformé le paysage autour de la rivière Seine. D’un cours d’eau laissé à l’abandon et dégradé par la pollution, elle est devenue un endroit où il fait bon se promener et où plusieurs activités sont possibles, du canoë au kayak, en passant par la simple randonnée.

Le drapeau franco-manitobain fête ses 40 ans

Le drapeau a été choisi après un concours du Conseil jeunesse provincial. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le drapeau qui représente la fierté des francophones du Manitoba a eu 40 ans en 2020. Composé de trois couleurs, il est l’oeuvre du graphiste Cyril Parent et avait été dévoilé en 1980 après un concours organisé par le Conseil jeunesse provincial. Âgé de 26 ans à l’époque, le soixantenaire se souvient qu’il avait récemment intégré un nouveau cabinet de graphistes francophones à Saint-Boniface et que son patron voulait que tous les employés soumettent des maquettes pour ce nouveau drapeau.