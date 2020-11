Des artistes réagissent au rapport sur l'industrie musicale et son rôle dans l'économie

Selon l’artiste Eric Doucet, représentant en musique du Regroupement artistique francophone de l'Alberta (RAFA), le rapport présenté par l’organisme West Anthem reflète des défis bien connus, mais aussi de nouvelles solutions intéressantes.

Le rapport met en lumière les points forts et les faiblesses de l'industrie et propose neuf catégories de solutions.

Parmi celles-ci, apporter des changements aux lois gouvernementales, augmenter l'auditoire pour accroître le soutien aux artistes, développer l'industrie et allier la musique et le tourisme.

Le claviériste franco-albertain Eric Doucet. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

Il y a eu vraiment un grand travail qui a été fait pour vraiment trouver des statistiques plus exactes, autant sur les deux régions métropolitaines que sur la province en générale , explique Eric Doucet.

On a vraiment de bonnes statistiques pour aller de l’avant et faire du lobbying avec les gouvernements municipaux, le gouvernement provincial et même le fédéral pour pouvoir vraiment montrer à quel point la musique est importante, que la musique a un effet sur l’économie et aussi sur la santé mentale , poursuit l'artiste.

L’étude à laquelle 3040 personnes ont participé lors de deux enquêtes en ligne entre novembre 2019 et janvier 2020 indique que seulement 13% des artistes albertains ont pu se consacrer à temps plein à leur musique sans devoir avoir un autre emploi.

Un autre gros problème selon l'artiste Crystal Plamondon qui vit de sa musique depuis 45 ans, mais qui connaît, pour la première fois de sa carrière, une année sans spectacle en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est le temps que les gens réalisent qu'ils sont pris à la maison et qu’est ce qu’ils font? Ils lisent des livres, ils écoutent de la musique, ils "watch" des films ou la télévision. Ce sont tous des arts ça , exprime avec passion Crystal Plamondon.

Crystal Plamondon chante de la musique cajun, mais aussi du country, du folk et de la pop. Photo : Rob Gilgan

Selon Crystal Plamondon, de nombreux artistes albertains quittent la province pour aller là où il y a plus d’appui à l'industrie musicale.

Il faut faire plus de promotion. Il faut que le public vienne voir nos artistes albertains et canadiens, il a besoin d'être éduqué , juge-t-elle.

Un monde sans théâtre, télévision, livres, musique, c’est un monde noir, “blank”, plate. Les gens ont besoin de tout ça, ils ont besoin de nous, les artistes. Crystal Plamondon, artiste

Le président et cofondateur de West Anthem Andrew Mosker espère quant à lui ce rapport aidera le gouvernement à mieux comprendre l'importance d'avoir une industrie musicale forte dans la province.

Andrew Mosker est également président-directeur général du Centre national de la musique. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le but c’est de fortifier notre environnement de la musique en Alberta , a-t-il expliqué lors de la conférence de presse.

Il souhaite entre autres créer une image de marque pour l'Alberta et prouver que l'industrie musicale peut créer des emplois.

Reste maintenant à voir, selon lui, si le gouvernement albertain sera ouvert aux suggestions et à l’écoute.