Changement de zone dans Avignon : une décision politique ou de santé publique?

L'impatience et l'incompréhension gagnent du terrain dans la zone rouge de Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle concernant une rétrogradation au palier orange qui se fait attendre. Résidents et commerçants se demandent s’ils ne font pas les frais d’un jeu politique plutôt que d’une décision basée sur des critères de santé publique.

Au début de la crise, les décisions concernant les différentes zones étaient basées sur des critères et là on sent que c'est plus arbitraire et politique , lance le copropriétaire de l’Hostellerie Baie Bleue, Stéphane Boudreau.

Depuis deux semaines, il attend une rétrogradation au palier orange puisque le directeur régional de santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine en a fait la recommandation aux instances provinciales le 22 octobre. Toutefois, Québec n’a procédé à aucune annonce en ce sens depuis.

Lorsqu’il regarde les statistiques, M. Boudreau peine à s’expliquer pourquoi la salle à manger de son restaurant ne peut rouvrir. Le nombre de cas actifs dans la MRC MRC Avignon s’élève à 21, tandis que la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé qui en compte 81 demeure en zone orange.

«On décide selon des facteurs qu'on ne connaît pas, nous, les entrepreneurs», déplore Stéphane Boudreau. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le questionnement est le même chez le gérant du restaurant Le Héron de Carleton-sur-Mer, Patrick Poirier. Je ne vis pas de l’impatience, mais de l’incompréhension , dit-il.

Il n’y a pas de logique à comprendre ni d’explications convenables pour expliquer pourquoi on reste en zone rouge. Patrick Poirier, gérant du restaurant Le Héron

Le restaurant Le Héron, situé à Carleton-sur-Mer, a limité ses journée d'ouverture du jeudi au dimanche pour des plats à emporter seulement depuis l'entrée de Carleton-sur-Mer en zone rouge. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Devant l’absence d’explication, le copropriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur, Philippe Gauthier, estime que la situation actuelle s’explique d’abord et avant tout par des considérations d’ordre politique.

J’ai l’impression que c’est une question d’images et de messages politiques extérieure à la Gaspésie , affirme M. Gauthier. Le gouvernement hésite à rétrograder une zone du rouge au orange pour ne pas fâcher d’autres régions qui, elles, sont prises dans le rouge.

J’ai l’impression qu’on est un peu pris dans une game politique qui nous échappe. C’est un peu frustrant. Philippe Gauthier, copropriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur

Ses propos font écho à ceux du directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, qui, pour tenter d’expliquer les délais d’un changement de zone, affirmait ceci la semaine passée : J’imagine que les stratèges de communication réfléchissent aux effets que ça peut avoir ailleurs, dans les autres régions. Ils essaient de prévoir, j’imagine, les impacts, pour pouvoir l’annoncer le plus correctement possible, sans que ça crée trop de vagues.

Quand c’est pour sauver des vies, je n’ai aucun problème à fermer mon restaurant , rétorque Stéphane Boudreau. Mais quand ça devient des actions politiques et qu’on entend que Québec ne nous change pas de zone pour ne déplaire à une autre région, c’est là que ça devient dangereux.

L'hôtelier demande plus de transparence de la part du gouvernement du Québec. Il y aurait intérêt à avoir plus de clarté pour qu’on sache à quoi s’en tenir et s'assurer qu'on n'est pas à la merci de décisions politiques , croit Stéphane Boudreau.

Une situation préoccupante selon Dr Yv Bonnier-Viger

Questionné mercredi midi sur les raisons qui expliquent que Québec n’ait pas donné suite à sa recommandation de rétrograder du palier rouge à orange les trois municipalités d’Avignon, Dr Yv Bonnier-Viger peine à cacher sa propre incompréhension.

Je n’ai pas d’explication à vous donner , dit-il. Il faudrait demander directement au gouvernement.

Le directeur régional de santé publique dit comprendre et partager les préoccupants des restaurateurs et des citoyens de la zone rouge quant au manque de cohérence des niveaux d’alerte en vigueur. J'espère que ça va se régler rapidement , affirme Dr Yv Bonnier Viger.

Le directeur de la Santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger (archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

Dr Bonnier-Viger affirme que d’un point de vue épidémiologique, la situation est sans équivoque : Nouvelle, Carleton-sur-Mer et Maria n’ont aucune raison de se trouver au niveau d’alerte maximale face à la COVID-19.

Quand on discute des changements de palier , précise-t-il, on a des critères soit la capacité du système de santé, le mode de transmission et notre capacité à rejoindre les personnes dans le cadre des enquêtes. Tout est au rendez-vous [pour un changement de palier] depuis deux semaines.

Le directeur régional précise que les 14 hospitalisations liées à la COVID-19 en Gaspésie ne sont pas un problème puisqu’à peine 50 % des lits dédiés aux patients atteints du virus sont occupés en Gaspésie.

J’imagine que le gouvernement a d’autres considérations, mais qui ne sont pas de l’ordre de la santé publique. Dr Yv Bonnier Viger, directeur régional de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Dr Bonner-Viger indique avoir avisé les autorités provinciales qu’il jugeait la situation préoccupante .

Il rappelle que, bien qu’il puisse recommander un changement de palier d’alerte, il revient au ministère de la Santé d’autoriser légalement une telle décision à travers un décret ministériel. Je ne peux pas modifier les lois , précise Dr Bonnier-Viger, tout ce que je peux faire, ce sont des recommandations pour modifier les lois.

Dr Bonnier-Viger précise que sa recommandation de modifier le niveau d’alerte de Carleton-sur-Mer, Nouvelle et Maria est toujours sur la table, mais qu’il n’a aucun détail sur le moment où Québec agira en ce sens.

D’ailleurs, Dr Yv Bonnier-Viger affirme ne pas avoir été informé de la rétrogradation des Îles-de-la-Madeleine au palier jaune avant que le ministre Christian Dubé en fasse l’annonce lors du point de presse mardi après-midi. Je suis au même niveau que la population en ce moment , dit-il.

Réponse du ministère

Interpellé sur la situation, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) admet que la décision de modifier un niveau d'alerte ne se base pas seulement sur la situation épidémiologique propre à une région.

Le changement de statut régional doit tenir compte du contexte global à l’échelle québécoise et de l’incidence que pourrait avoir le retour à un palier d’alerte inférieur sur les régions voisines et la perception du risque de la population vis-à-vis une situation instable , écrit par courriel le responsable des relations avec les médias du MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux , Robert Maranda.

M. Maranda précise que les discussions entre les autorités régionales et nationales se font de manière continue et que les possibilités de changement de palier d’alerte sont réévaluées périodiquement .