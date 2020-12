Les histoires les plus insolites du Manitoba en 2020

Les faits divers cocasses ont été nombreux au Manitoba en 2020. La Coupe Grey a failli disparaître à tout jamais, un ancien prisonnier a été retrouvé 47 ans plus tard, et une vidéo de Lego est devenue virale... Petit tour d’horizon des histoires les plus loufoques de la province.

La nourriture préférée de Popeye? Le poulet, répond une Manitobaine à Family Feud

La Manitobaine Eve Dubois dit avoir été rassurée que d'autres personnes aient pensé la même chose qu'elle. Photo : Family Feud

Le Manitoba se fait remarquer sur la scène canadienne dès le 10 janvier. Lors de l’émissionFamily Feud, Eve Dubois, une jeune Manitobaine de Lorette, a répondu que la nourriture préférée de Popeye était le poulet. Sa vidéo est devenue virale sur Internet, et sa famille a perdu 10 000 $...

Une bouteille à la mer retrouvée 35 ans plus tard

La bouteille que Dennis Anderson a retrouvée au Manitoba était la 9460e que Tom Heider avait jetée à la mer. Photo : Radio-Canada / Soumise par Dennis Anderson

Après neuf années de recherche, un homme a retrouvé l’expéditeur d'un message contenu dans une bouteille qui avait été jetée à l’eau en 1985. Dennis Anderson avait trouvé la bouteille près de Libau en 2011. Celle-ci contenait un nom et une adresse située dans l’État de New York. La bouteille était la 9460e que Tom Heider, l’homme à l’origine du message, avait jetée à la mer.

La Coupe Grey manque de peu de partir en fumée

L'hôtel Clarion Lakeside Inn se trouve au centre-ville de Kenora. Photo : Amy Mosionier

Le trophée remis au gagnant de la finale de la Ligue canadienne de football était en tournée, en janvier, avec le joueur des Blue Bombers de Winnipeg John Rush. Alors que le joueur se trouvait dans un hôtel de Kenora, celui-ci a pris feu et la coupe a bien failli finir en cendres…

Des Manitobains se transforment en animaux pour améliorer leur santé mentale

Les Westman Furries sont un groupe d’amis basé à Brandon qui font partie d’une communauté plus large d’adultes qui se déguisent en animaux et en peluches. Ils se réunissent pour des événements sociaux. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal/CBC

À Brandon, des adultes se déguisent en dragon, en léopard, en licorne ou tout autre animal ou personnage imaginaire qui possède des caractéristiques humaines et ce, pour aller jouer aux quilles. Ces passionnés de peluches grandeur nature estiment que cela améliore leur santé mentale.

Du caca pour la science

Les excréments humains sont utiles pour étudier le microbiote intestinal. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

À Winnipeg, un gastroentérologue recherche des volontaires qui veulent bien fournir un échantillon de leurs selles. Loin d’être scatophile, Charles Bernstein en a besoin pour une étude scientifique on ne peut plus sérieuse, qui permettra de mieux comprendre certaines maladies liées aux troubles de l'intestin comme la maladie de Crohn.

Le Bingo rend les Manitobains dingos

Le gros lot atteignait 640 000 $. Photo : Radio-Canada

En plein hiver, des milliers de Manitobains sont devenus complètement fous et se sont rués pour acheter le plus de billets possible de Bingo avant l’émission télévisée de loterie Kinsmen Jackpot Bingo. En jeu? Un gros lot de 640 000 $, soit la somme la plus élevée jamais enregistrée dans l’histoire du jeu.

Un prisonnier retrouvé 47 ans plus tard

À partir de comparaisons d'empreintes digitales et de photos de la Cour suprême du Canada, l'identité de John Paul Halleux a pu être confirmée lors de son arrestation à Sacramento en 2017. Photo : Cour du district est de la Californie

Après avoir disparu pendant plus de 40 ans, John Paul Halleux, qui s’était échappé du pénitencier de Stony Mountain en 1973, a été retrouvé à Sacramento, en Californie. Il avait été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada en mars 1972 pour être entré par effraction dans un parc de transbordement du bois de construction à Fannystelle. L’homme n’en était pas à ses débuts dans le banditisme : il était en liberté conditionnelle et avait été déjà condamné à 4 ans de prison en Ontario en 1970.

Blessé par balle, il erre pendant plus de 24 h vers Churchill avant d’être sauvé

Daniel Anowak a trouvé la force de marcher dans le froid du Nord manitobain en pensant à ses trois filles, de onze mois, six ans et huit ans. Photo : Radio-Canada / John Einerson / CBC

En février, la Gendarmerie royale du Canada à Churchill révèle l’histoire folle d’un homme de 29 ans qui a été blessé par belle et qui a marché pendant deux jours pour avoir de l’aide. La GRC est alors à la recherche d’un suspect qui aurait peut-être pris la victime pour un animal.

Justin Trudeau en Lego devient viral sur Internet

Dans la vidéo, Justin Trudeau parle aux enfants. Photo : Fournie par Tyler Walsh

Alors que la pandémie de COVID-19 frappe le Canada depuis quelques semaines, une vidéo d’un Manitobain devient virale sur Internet en avril. Tyler Walsh et ses fils, Jack et Noah, ont réalisé, en 12 heures, une vidéo avec des blocs Lego pour illustrer un discours de Justin Trudeau, dans lequel le premier ministre parlait aux enfants de la COVID-19.

Il aime la neige, le vélo et le canot

Gilles Lessard ne savait pas qu'on l'avait pris en photo avant que ses amis ne l'identifient dans les réseaux sociaux. Photo : Facebook

Toujours en avril, c’est au tour d’une photo de devenir virale sur Internet. Le cliché montre un jeune Franco-Manitobain remorquant son canot derrière sa bicyclette en pleine tempête de neige. Quoi de plus manitobain, n’est-ce pas?

Une voiture volée avec un octogénaire à l’intérieur

Henrik Haak était dans un véhicule lorsqu'il a été volé. Photo : Ernie Haak

Les délinquants winnipégois ne sont pas toujours les plus futés ni organisés. En avril, un voleur s’est emparé d’un VUS sous les yeux de son propriétaire. Problème : le voleur n’avait pas vu qu’un homme de 88 ans se trouvait dans le véhicule. Une vingtaine de minutes plus tard, le vieil homme a été retrouvé, légèrement blessé. Un suspect a été arrêté quelques jours plus tard.

Justin Trudeau nu dans un tableau

Cette toile de Kent Monkman intitulée Hanky Panky ne fait pas l'unanimité depuis son dévoilement. Photo : gracieuseté Kent Monkman

En mai, c’est une oeuvre d’art d’un Manitobain qui a fait parler de la province. L’artiste peintre d’origine cri Kent Monkman avait dévoilé sur les réseaux sociaux une toile sur laquelle on peut voir l’alter ego de Kent Monkman, Miss Chief Eagle Testickle, s’apprêtant à sodomiser un homme ressemblant à Justin Trudeau à l’aide d’un jouet sexuel. L’artiste s’est, plus tard, excusé.

Un homme nu vole une ambulance et fonce dans un mur

L'ambulance a terminé sa course dans le Centre culturel portugais de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Winnipeg a, parfois, des airs du célèbre jeu vidéo Grand Theft Auto. Après le vol d’un camion de pompier en 2019, ce fut au tour d’une ambulance d’être dérobée en mai par un homme complètement nu. Probablement sous l’emprise de la drogue, il n’a pas pu aller bien loin. Quelques secondes plus tard, après avoir failli renverser des piétons, il a foncé dans un mur d’un centre culturel portugais.

Le kidnapping d'un pêcheur se termine en course-poursuite

Un véhicule de la Gendarmerie royale du Canada. Photo : Reuters / John Morris

En juin, un pêcheur a été enlevé dans le nord-ouest du Manitoba et l’aventure s’est terminée en course-poursuite dans les rues de Flin Flon. La Gendarmerie royale du Canada a retrouvé le véhicule des suspects le lendemain du kidnapping. Le pêcheur, lui, s’en est sorti indemne, mais secoué.

Une géocache prise pour une bombe

Chargement de l’image Les caches de Géocaching peuvent ressembler à n'importe quoi et être placées dans les endroits les plus inusités. Photo : Geocaching

Le géocaching est une activité ludique qui pousse les gens à trouver des objets cachés dans leur environnement. On est loin d’un but terroriste et, pourtant, la police de Winnipeg a été appelée en juillet pour un colis piégé qui s’est révélé être un dispositif de géocache. De nombreuses brigades de police ont été mobilisées, dont l’unité de déminage, avant que les agents ne s’aperçoivent qu’il s'agissait, en fait, d’un jouet.

Un passionné de Breaking Bad braque une banque

Chargement de l’image Des images de surveillance montrant le braqueur. Photo : Gendarmerie Royale du Canada

En août, la Gendarmerie royale du Canada était à la recherche d’un braqueur amateur de télévision. L’homme s’était introduit dans la banque d’un petit village du sud-ouest déguisé en Walter White, la vedette de la série Breaking Bad (Le Chimiste), pour commettre son vol. Entré vêtu d’une combinaison blanche, d’un masque filtrant, d’une casquette et de gants, qui constituent l’uniforme de l’enseignant fabricant de méthamphétamine du petit écran, le suspect est reparti quelques minutes plus tard avec la caisse.

Il tente d’échapper à la GRC et se retrouve coincé

Chargement de l’image La GRC du Manitoba a retrouvé l'homme dont les jambes dépassaient du tunnel où il s'était enfui. Photo : RCMP

Tous les bandits manitobains ne sont pas minces et en forme. Preuve en est avec cet homme qui, en octobre, s’est retrouvé coincé dans un tunnel de drainage en tentant d’échapper à la GRC. Les agents ont repéré un point d'accès extérieur au tunnel et ont vu les jambes de l'homme qui en dépassaient. Il a, bien évidemment, été facilement arrêté. L’histoire ne dit pas si un régime lui a été prescrit.

Il vole une caisse enregistreuse et plonge dans une rivière gelée pour fuir la police

Chargement de l’image Vue de la rivière Assiniboine à Winnipeg, le 22 novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Sylviane Lanthier

Des policiers de Winnipeg qui ont répondu à un appel dans la soirée du 9 novembre ont eu droit à toute une aventure, alors qu’ils pourchassaient un cambrioleur. Il a fallu l’appui de l’unité canine et de sauveteurs du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg pour rescaper un homme qui s’est jeté dans la rivière à moitié gelée, après avoir volé une caisse enregistreuse… vide.