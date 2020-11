Les premiers cas de COVID-19 chez des résidents du Nord-du-Québec depuis avril

Il s'agit des premiers cas recensés chez des résidents de la région depuis avril dernier.

Les cas découverts plus tôt cet automne, notamment lors d'éclosions dans des entreprises, étaient tous déclarés chez des travailleurs qui n'habitaient pas le Nord-du-Québec.

D’ailleurs, la direction de la santé publique avait indiqué hier qu’elle s’attendait à l’ajout de cas à la suite d’une campagne de dépistage menée dans une entreprise où deux travailleurs avaient été infectés.

Deux de ces personnes étaient des contacts des personnes infectées dans l’entreprise et elles étaient déjà isolées de façon préventive depuis quelques jours. Les trois autres personnes sont des membres d’une famille élargie, sans lien avec l’éclosion en entreprise. L’enquête de santé publique a permis d’identifier les contacts étroits et significatifs et un isolement préventif leur est prescrit , peut-on lire dans le communiqué du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James.

Ces données font dire à la direction de la santé publique que le virus circule dans le Nord-du-Québec.

La région demeure au palier jaune (préalerte). La situation est suivie de près par la direction de santé publique et les autorités du CRSSS de la Baie-James pour évaluer la nécessité de changer de palier d’alerte, ce qui permettrait de réduire le nombre de contacts , mentionne la santé publique.

Le CRSSS Baie-James demande également aux personnes qui reçoivent un appel de la santé publique de respecter les consignes qui leur sont données.