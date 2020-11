L’Ontario a donné le feu vert pour rouvrir les salles de spectacle dès samedi . Pris de court par la nouvelle, néanmoins réjouissante, les équipes de La Nouvelle Scène, du Centre national des Arts (CNA) et du MIFO sont partagées entre fébrilité et réserve.

Lorsque l’annonce est tombée, mardi après-midi, Danielle Le Saux-Farmer, a tout de suite décroché le combiné pour organiser une réunion d’urgence avec ses collègues de La Nouvelle Scène.

La nouvelle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ce n’est pas négatif , nuance d’emblée la directrice générale du Théâtre Catapulte, qui a immédiatement remis la machine en marche.

On n’attend pas, on y va! Il y a des gens qui vont venir, j’en suis convaincue. Danielle Le Saux-Farmer, directrice générale du Théâtre Catapulte

Cette dernière se dit excitée de pouvoir présenter des spectacles aussi tôt que samedi prochain devant un public de 50 personnes.

Mais les équipes des différents lieux de diffusion devront se retrousser les manches : en plus de revoir les mesures sanitaires à la lumière des plus récentes directives du gouvernement Ford, il leur faudra évaluer quel spectacle pourra être offert en présentiel.

Le spectacle «805-4821» pourra être présenté en formule mixte, c'est-à-dire devant public et en mode virtuel, du 26 au 28 novembre prochain, à La Nouvelle Scène. Photo : Gracieuseté Davis Plett et Gislina Patterson

Avant de devoir refermer leurs portes le mois dernier, les diffuseurs ottaviens se préparaient à un automne de prestations pour la plupart virtuelles.

Le spectacle vivant, c’est de s’assurer encore une fois : est-ce qu’il est disponible? Est-ce que la technique est disponible? Tout ce travail-là, d’habitude, on a le temps de le faire en avance. Anne Gutknecht, directrice artistique du MIFO

Risques calculés

Alors que La Nouvelle Scène vise toujours la fin de novembre pour présenter le spectacle 805-4821 en salle, le MIFOMouvement d'implication francophone d'Orléans n’accueillera pas de spectateurs avant le début du mois de décembre, au plus tôt.

Même si on rouvre, ça ne veut pas dire qu’on va rouvrir pendant longtemps. Mais peut-être que oui, aussi. Donc on essaie d’être un peu plus prudents dans nos décisions , indique la directrice artistique Anne Gutknecht, qui n’a pas envie de « jouer au yoyo » avec les artistes ou les spectateurs.

Danielle Le Saux-Farmer abonde, préférant déployer les efforts des troupes au profit d’une programmation prévue pour janvier prochain au lieu de remplir, à la presse, la fin du calendrier 2020. C’est épuisant, parce qu’on met beaucoup de ressources pour se préparer, annuler, reporter, se préparer encore, mais je pense qu’il faut quand même rester sur le qui-vive , confie-t-elle.

Le concert «Curiosité, diableries et ballade pour orchestre» sera présenté le samedi 14 novembre à 20 h, au Centre national des Arts. Photo : Courtoisie Orchestre du CNA

De son côté, le Centre national des Arts prévoit présenter un spectacle devant public dès la semaine prochaine.

Le conseiller principal aux communications, Carl Martin, est d’avis que les équipes disposent d’assez de temps pour adapter le concert de l’Orchestre du CNACentre national des Arts devant initialement être présenté en ligne le samedi 14 novembre.

On souhaite qu’on soit passés à autre niveau avec l'annonce d’hier. Il y a beaucoup plus de clarté maintenant, donc on a espoir que ca va continuer dans cette direction-là. Carl Martin, conseiller principal aux communications du CNA

Conscient que l’épée de Damoclès plane toujours au-dessus du milieu, M. Martin mise lui aussi sur une approche optimiste, tout en faisant valoir les enjeux des acteurs culturels auprès des instances gouvernementales.