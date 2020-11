L'évolution de la contagion en Alberta montre que la COVID-19 ne recule pas

Nassima Way

Nassima Way

La courbe a été aplatie en mai, mais a recommencé à augmenter en octobre

En Alberta, le premier cas de COVID-19 a été diagnostiqué au début du mois de mars. La contagion a été rapide. Le 16 mars il y avait déjà 74 personnes infectées, 97 le lendemain.

L'état d’urgence est alors décrété. Le premier pic est atteint le 23 avril avec 351 contaminations. Grâce aux efforts pour maîtriser la contagion, la courbe s'aplatit dès la fin du mois de mai.

L'évolution est stable entre juin et septembre avec des pointes d’augmentation, mais recommence à augmenter en octobre. D’une semaine à l’autre, l’Alberta bat des records pour le nombre de nouveaux cas.

L'épidémiologiste de l'Université de Calgary Craig Jenne n'est pas surpris. Plusieurs indices, entre la fin août et le début septembre, nous avertissaient déjà que cette augmentation allait se produire si nous n'agissions pas , fait-il remarquer.

Calgary et Edmonton au coude à coude

Calgary a rapidement pris la tête pour le nombre de contagions avec des éclosions à l'abattoir de Cargill de Brooks (937 cas et 2 décès, et celle de JBS à High River (683 cas et 1 décès).

Le 10 mai, 4244 cas actifs étaient comptés dans la zone de Calgary. Celle d’Edmonton en avait 509.

En octobre, Edmonton dépasse la métropole pour le nombre de cas actifs, mais Calgary la talonne. La médecin hygiéniste en chef instaure donc de nouvelles mesures pour les deux villes.

La contagion a surtout lieu lors des activités sociales comme des soupers en famille, alors qu'au début, les éclosions avaient sur le lieu de travail , explique l'épidémiologiste Craig Jenne.

Hospitalisations en hausse

Depuis le mois de mars, l'Alberta a connu deux sommets du nombre d'hospitalisations. Sans compter les personnes aux soins intensifs, la province avait 67 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 le 30 avril et en comptait 76 le 2 juillet.

Cependant le record a été battu le 7 octobre avec 78 personnes hospitalisées. Au début du mois de novembre, il y en avait déjà 140.

Pour des médecins de la zone d’Edmonton, le système de santé est sous pression.

Le nombre de décès a constamment fluctué

L’âge moyen des personnes décédées de la COVID-19 en Alberta est de 80 ans. La majorité des victimes ont été infectées dans un centre de soins de longue durée ou dans un hôpital.

L’éclosion la plus mortelle dans un hôpital est celle de l’hôpital Misericordia avec 11 décès pour 58 contaminations.

Cependant, c’est dans les centres soins de santé qu’il y a eu le plus de victimes.Good Samaritan dans la zone d’Edmonton détient le triste record avec 29 décès.

Taux de positivité des cas

Le pourcentage de tests positifs à la COVID-19 suit le même schéma que celui des cas actifs.

En mars, ce pourcentage était en pleine croissance, alors que la capacité de dépistage était limitée.

Le taux de positivité s’est stabilisé en juin alors que les tests ont été rendus disponibles aux personnes asymptomatiques.

Étonnamment, le taux de positivité a commencé à augmenter alors que les tests pour les personnes asymptomatiques n’étaient plus recommandés.

Au début de la pandémie, le nombre de cas actifs touchait surtout les personnes de plus de 60 ans. Au 2 avril, l'Alberta comptait 219 cas dans cette tranche d'âge.

Maintenant, nous constatons une augmentation de nouveaux cas chez les plus jeunes Craig Jenne, épidémliologiste à l'Université de Calgary

Cette tendance a elle aussi évoluée et c’est maintenant la tranche d'âge des 20-29 ans qui compte le plus de cas, soit 755 au 2 novembre.