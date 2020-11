Un père Noël virtuel au Carrefour de l'Estrie

À partir du 21 novembre, les enfants sherbrookois pourront aller le voir au Carrefour de l’Estrie. À Granby, le Royaume du père Noël sera quant à lui ouvert dès le 14 novembre, mais contrairement aux autres années, les bambins ne pourront pas s’asseoir sur ses genoux pour lui faire part de leurs souhaits de cadeaux. Ils pourront, à la place, lui parler par visioconférence.

Les centres d’achats sont incontournables pour créer cette magie de Noël pour les enfants et les familles. Cette année, dans la situation dans laquelle on est, on préserve cette magie-là avec une rencontre virtuelle avec le père Noël , explique Daniel Durand, directeur principal, marketing et communications du Groupe Mach, propriétaire du Carrefour de l'Estrie.

Il faudra au préalable prendre un rendez-vous sur la plateforme Père Noël en direct de l’Agence des pères Noël professionnels du Québec qui sera dévoilée lundi prochain.

Des rendez-vous toutes les 15 minutes

Les rendez-vous étant échelonnés par plages de 15 minutes, seulement quatre enfants à l’heure pourront rencontrer le père Noël de façon virtuelle. L’échange, qui durera environ cinq minutes, pourra être acheté comme souvenir.

L’organisme Estrie Aide, qui, en temps habituel, prend les photos des enfants lors du passage du père Noël au Carrefour de l’Estrie, sera directement touché par ce nouveau concept. Ne pouvant prendre part à l’activité cette année, l’organisme perdra environ 25 000 $ de revenus, d’après son directeur général, Marc Gingras.

Le marché de Noël de Sherbrooke annulé

Par ailleurs, les organisateurs du marché de Noël, qui se tient chaque année au Marché de la Gare de Sherbrooke, ont décidé d’annuler l’événement. Une organisation jugée trop difficile dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, regrette Sylvie Brunelle, coordonnatrice au Marché de la gare.

Cette décision arrive quelques semaines après l’annonce de l’annulation du défilé du père Noël dans les rues de Sherbrooke cette année.

Différentes alternatives avaient été étudiées, dont un défilé inversé, mais avec les consignes de la santé publique, les organisateurs avaient décidé de ne pas tenir l’événement. La sécurité et la santé des citoyens étaient au cœur de la décision du comité organisateur.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau