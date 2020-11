Réfection du pont Dubuc : le MTQ et Cegerco mettent fin au contrat

L'entreprise Cegerco et Transports Québec coupent les liens pour la fin du contrat de réfection majeure du pont Dubuc, de plus de 18 millions de dollars.

Cegerco a commencé à démanteler le chantier alors qu'il reste encore une année de travaux à effectuer. L'entreprise retire tous ses équipements sur la rive nord de la rivière Saguenay, ce qu'elle a déjà pratiquement fait du côté sud.

Cegerco et le ministère des Transports du Québec (MTQ) ne sont pas parvenus à s'entendre pour déterminer combien coûterait l'année de travaux supplémentaires qu'entraîne la pandémie de COVID-19. Il faudra donc ajouter une étape dans ce vaste chantier de 45 millions de dollars qui dure depuis cinq ans.

Il y a différents facteurs qui sont venus mêler les cartes cette année. Initialement c'était un contrat de trois ans qui avait été octroyé à Cegerco. On venait rajouter une autre saison qui n'était pas planifiée. Donc le Ministère, vraiment dans un souci de saine gestion des fonds publics, en commun accord avec Cegerco, a mis fin au contrat et va aller en appel d'offres , a expliqué Andrée-Anne Duchesne, porte-parole de Transports Québec.

Cette année avec la COVID-19, le chantier a débuté à la fin du mois de mai plutôt qu'en avril.

Cegerco a réparé la travée centrale des deux approches du pont, mais il a fallu reporter à l'an prochain ces mêmes travaux sur le pont lui-même et l'asphaltage complet de toute la structure.

Ni l'entreprise, ni le Ministère ne sont en mesure de prédire s'il y aura des dépassements de coûts pour le contrat de 18,3 M$ qui vient de prendre fin. Il n'est pas possible non plus de savoir combien il en coûtera pour compléter les travaux l'an prochain.

Le but du Ministère, en allant en appel d'offres, c'est toujours de prendre le plus bas soumissionnaire. Le dossier sera à suivre au printemps. Selon le MTQministère des Transports du Québec , les travaux restants devraient réalistement être complétés d'ici l'automne 2021 , a poursuivi Mme Duchesne.

Du côté de Cegerco, l'entreprise indique qu'elle aurait préféré poursuivre le contrat de réfection du pont Dubuc avec Transports Québec, mais à condition de s'entendre à l'avance sur les coûts excédentaires pour cette année de travail supplémentaire. L'entreprise dit comprendre la position de Transports Québec qui préfère retourner en appel d'offres. Cegerco ne sait pas encore si elle soumissionnera sur ce nouveau contrat.