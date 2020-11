Sudbury veut créer davantage de logements de transition

Les employés municipaux doivent préparer ce plan à temps pour les délibérations du budget municipal au printemps prochain. Le conseil aura ensuite à se prononcer sur cette dépense budgétaire.

Cette dépense est nécessaire malgré les difficultés financières entraînées par la pandémie, selon la conseillère Deb McIntosh, qui a présenté cette motion au conseil municipal.

Ce sont nos fils et nos filles qui souffrent. Il est temps d’arriver à des solutions à long terme pour une communauté en santé. Deb McIntosh, conseillère municipale du quartier 9

Je vais vous demander de penser à ce que nous voulons abandonner pour trouver l’argent pour appuyer ces logements de transition. Cet argent sera un investissement avec des bénéfices énormes pour toute la communauté , dit-elle.

Après une fermeture temporaire de près de six mois, l'Abri d’urgence hors rue de Sudbury rénové a rouvert ses portes. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Les logements abordables et transitionnels sont habituellement financés par la province par l’entremise des conseils d’administration des services sociaux.

Or, l’argent fourni jusqu’à présent ne suffit pas, selon le conseiller Geoff McCausland, qui a appuyé la motion.

On a attendu des dizaines d’années pour ces solutions, et il y a des personnes qui meurent chaque jour. Alors, on a juste décidé de le faire nous-mêmes , dit-il.

Le conseil a également approuvé un financement de 375 000 $ issu d’enveloppes fédérale et provinciale pour maintenir les centres de réchauffement ouverts 7 jours sur 7 cet hiver, plutôt que seulement lors des grands froids.

Des besoins toujours plus criants

La crise du logement abordable sévit depuis plusieurs années à Sudbury, mais s’est considérablement empirée depuis les deux dernières années, selon Raymond Landry, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury.

Le Réseau aide les plus démunis au cas par cas à trouver et conserver des logements abordables.

Raymond Landry est le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury qui regroupe six agences fournissant des services aux personnes n'ayant pas de logement permanent. Photo : CBC/Markus Schwabe

Au cours de la dernière année, plus d’une centaine d’appartements à faible coût ont été éliminés, dit Raymond Landry.

Les bâtiments un peu plus vieux en ville se font acheter assez facilement par des investisseurs et une fois qu’ils sont achetés, il y a des rénovations qui rendent les appartements encore moins abordables , explique-t-il.

Des fuites d’eau sévères à la maison de chambres Ledo Hotel ont jeté une autre douzaine de personnes à la rue, dit-il.

On a de plus en plus de difficultés à [placer les gens]. Raymond Landry, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury

Au-delà de 2000 familles sont sur la liste d’attente pour un logement abordable à Sudbury. La plupart ne sont pas encore à la rue, indique Raymond Landry, mais 150 personnes sont sur le point de l’être ou le sont déjà.

Il espère que le rapport de la Ville recommandera la construction de beaucoup d’appartements et simplifiera le processus de demande de logements.

On ne veut pas attendre des mois pour inscrire une personne, garantir son financement et ensuite faire demande pour des espaces , dit-il.

L’emplacement de ces logements n’a pas grande importance selon lui, pour autant que le système de transport en commun y soit accessible.