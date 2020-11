Élections américaines : tension palpable jusqu'au Nouveau-Brunswick

Tous les regards sont rivés vers les États-Unis, mercredi après-midi, alors que les Américains attendent de découvrir l’identité de leur nouveau président. De l’autre côté de la frontière, au Nouveau-Brunswick, les gens ressentent la tension et l'effervescence de ce moment.

Résultats, reportages, analyses : cliquez ici pour consulter le dossier de Radio-Canada sur les élections américaines.

Dans la Péninsule acadienne, plusieurs s’estiment heureux d’observer ces événements de loin. Je pense que je suis très fière de vivre au Canada , lance Nina Frigault une résidente de Caraquet. Pour elle, ni Donald Trump ni Joe Biden n’ont la trempe d’un président.

Que Trump rentre ou que ce soit Biden, qu’est-ce que ça va nous donner? Ça ne changera pas grand-chose ici , dit une autre résidente de la Péninsule acadienne, Thérèse Bélanger.

Plus près de la frontière américaine, le député libéral d’Edmundston-Madawaska Centre, Jean-Claude D’Amours, voit les choses autrement. Il y a une incidence , croit-il. Selon lui, des frictions peuvent émerger à cause de la vision de Donald Trump qui détonne avec celle du Canada et du Nouveau-Brunswick.

Jean-Claude d'Amours dit que les décisions du président des États-Unis ont une incidence dans sa région, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il souligne d’ailleurs que les États-Unis ont été durement frappés par la pandémie de COVID-19.

Ça a été difficile avec Donald Trump au niveau de la pandémie , dit-il. Il rappelle que la frontière canado-américaine est notamment fermée à cause du haut taux d’infection des États-Unis et que pour cette raison plusieurs familles se retrouvent maintenant séparées .

Le premier ministre Blaine Higgs abonde dans le même sens, en insistant quant à lui sur les liens commerciaux qui unissent le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. En 2019, 88 % des exportations du Nouveau-Brunswick – totalisant 13,1 milliards de dollars – sont allées vers les États-Unis, ce qui en fait notre principal partenaire commercial , indique-t-il dans une déclaration par courriel.

Le ministre néo-brunswickois Dominic Cardy, qui a œuvré durant une bonne partie de sa carrière au sein du National Democratic Institute, regarde d’un œil inquiet la mise à mal des valeurs démocratiques chez ses voisins du Sud.

Dominic Cardy s'est dit inquiet, mercredi après-midi, de la situation aux États-Unis (photo archives) Photo : Radio-Canada

Il est triste de voir une telle division dans un pays que j'aime beaucoup. Et la haine a fait trop souvent partie de cette campagne électorale [...] J'espère que les élections américaines se termineront par un résultat clair. Et que tous les Américains puissent s'unir derrière leur nouveau gouvernement, quel qu'il soit.

Les Américains francophones, les Cajuns et l'interminable attente

Au sud de la frontière, les Américains francophones retiennent leur souffle. Qu’ils soient démocrates ou républicains, ils gardent espoir que le résultat des élections présidentielles tourne en leur faveur.

On a toujours l’espoir. On espère toujours que Biden va gagner , affirme Randal Ménard, avocat à Lafayette en Louisiane, un bastion républicain.

Randal Menard travaille comme avocat à Lafayette, en Louisiane. Photo : Gracieuseté

Sonia Prince, membre du Parti démocrate dans l’État du New Hampshire, se dit elle aussi optimiste. Je pense que Joe Biden va gagner, mais j’ai l’impression qu’on va perdre le Sénat, ce qui va nous causer des problèmes , nuance-t-elle.

Dale Savoie, un enseignant à la retraite à Lafayette, se trouve de l’autre côté de l’échiquier politique. Tout le monde l’a dit que les sondages n’étaient pas corrects. Et ce n’est toujours pas fini [...] Je pense que Trump va gagner.

Malgré l'attente, un professeur à l’Université du Maine, Paul Bauck, croit que la tension aurait atteint un point culminant et qu'elle serait en train de se relâcher.

C’est extrêmement calme. On a l’impression que le processus se déroule comme il faut. Parce qu’il y avait tellement de tensions avant les élections et aujourd'hui, j’étais surpris de ressentir un certain calme.

Yann Landry, un résident de San Francisco originaire de Caraquet, dit observer un phénomène similaire. On s’attendait à ce qu’il y ait un peu de débordements, mais selon mon expérience ça a été extrêmement calme.

Un pays plus divisé que jamais

Peu importe l’issue du vote, tous s’entendent pour dire que le pays est désormais profondément marqué par le passage du dernier locataire à la Maison-Blanche.

Selon la démocrate Sonia Prince, le discours de Donald Trump divise les communautés.

C’est un discours par exemple contre les Mexicains, de dire qu’ils sont méchants, tous des criminels et des choses comme ça [...] Ça cause des divisions , déplore-t-elle.

Pour cette démocrate affirmée, le président américain Donald Trump incarne des valeurs dépassées sur le plan de l’égalité, surtout après l’élection d’un premier président noir et l’avènement du mouvement Me Too.

Je pensais que le racisme et le sexisme [du président Trump] allaient nous aider. Parce que le géant M. Trump n’a pas des bonnes valeurs d’après moi, et je pensais que ça allait nous aider.

Don McGrath, un résident de Houston au Texas originaire de Tracadie, dit voir une réalité sur le terrain différente de celle qui est dépeinte par les médias américains.

Les gens parlent beaucoup de racisme , illustre-t-il. Mais moi je viens de la Péninsule acadienne et je crois que je vivais plus de racisme au Canada que j’en ai vu aux États-Unis au Texas. C’était d’autres sortes de racisme. Par exemple, beaucoup de tensions français-anglais.

Des affiches de campagnes Trump et Biden près d'un bureau de vote. Photo : Reuters / ALEXANDER DRAGO

Le Louisianais Dale Savoie, qui a voté républicain, fait pour sa part valoir les bons coups du président, qui ont suffi à gagner sa confiance. J’ai décidé de supporter Trump, parce que je trouve qu’il a fait beaucoup d’affaires pour les États-Unis. Et parce que je suis un indépendant et je suis plus du côté conservateur , explique-t-il.

Randal Ménard, qui est aussi de Layafette, estime toutefois que les francophones de la Louisiane qui soutiennent Donald Trump font bande à part.

La Louisiane c’est le territoire à Trump, malheureusement. Mais les Cajuns qui supportent Trump sont durs à trouver. Ceux que je connais sont contre Trump , dit-il.

Le fait que Donald Trump ait revendiqué une victoire avant même la fin du comptage des bulletins de vote suscite de l’inquiétude pour la suite des choses.

J’espère que la transition va se passer tranquillement , dit le Cajun Randal Ménard.

Avec des informations de Michel Nogue et de Marie-Hélène Lange