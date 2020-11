Un recueil de nouvelles voit le jour à Valcourt

Le recueil rassemble des autrices et auteurs de tous les horizons, isolés ensemble lors d’une résidence d’écriture au Studio B-12 de Valcourt. Un exercice fort stimulant, explique un des auteurs impliqués dans le projet.

On a eu un fun noir à faire ça. Et ça a été humainement très très riche. Ça fait du bien d’ouvrir la porte et d’échanger. Tristan Malavoy, auteur

Huit auteurs signent la troisième édition du collectif Les disparus d'Ély, publié aux éditions Québec Amérique Photo : Éditions Québec Amérique

Un projet tout estrien

La journaliste Émilie Dubreuil et l’auteur Alain Labonté font partie des auteurs invités à cette séance d’écriture à Valcourt.

Tristan Malavoy, qui vient de publier son deuxième roman L’œil de Jupiter aux éditions du Boréal, était aussi de la partie. Dans Les disparus d’Ély, l’auteur revient sur un tragique accident d’avion survenu à l’été 2019, où une jeune pilote a été retrouvée sans vie à Racine. Il poursuit sa nouvelle sur une suite inventée et fantastique.

J’en lis du fantastique, mais j’en fais très peu comme écrivain. Là, je me suis essayé et il paraît que ça tient la route! J’en suis content. , souligne-t-il.

La nouvelle est un format beaucoup plus court et dense, caractérisé par une chute souvent percutante. Pour Tristan Malavoy, ce genre d'écriture représente un exercice emballant, mais exigeant.

On peut se rattraper dans un roman; dans une nouvelle, non. Si l’idée maîtresse n’est pas bonne, un moment donné, ça tombe et rien n’est possible.

Le troisième tome du recueil Les disparus d’Ély est maintenant disponible en librairie.