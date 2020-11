L’usine Fortress à Thurso rappelle une vingtaine d’employés pour l’hiver

L’usine de cellulose Fortress de Thurso rappellera une vingtaine d’employés pour cet hiver. Les travailleurs veilleront notamment à chauffer l’usine et effectuer des travaux de maintenance.

Depuis plus d’un an, les activités de l’usine de Thurso sont suspendues et près 300 employés ont été mis à pied.

La direction cherche toujours un acheteur pour relancer l’usine, raison pour laquelle elle continuera de faire tourner partiellement les moteurs.

Il est important de maintenir les actifs de l’usine. Si on laisse l’équipement geler, ça ne repartira pas , a indiqué le vice-président au développement des affaires et aux projets stratégiques de Fortress, Marco Veilleux.

Ce dernier y voit là un signe encourageant pour la relance de l'usine tout en soulignant qu’il s’agit d’une pratique courante.

L’hiver dernier, on avait fait la même chose. Mais c’est 20 emplois. En ce moment, tout le monde va le prendre , dit-il.

Sursis des tribunaux

Le vice-président au développement des affaires et aux projets stratégiques de Fortress a indiqué que le 23 octobre dernier, l’entreprise avait obtenu un sursis des tribunaux allant jusqu’à un an pour revoir son plan de restructuration, période durant laquelle les actifs de l’usine de Fortress de Thurso resteront à l’abri des créanciers.

M. Veilleux a d’ailleurs affirmé qu’il y avait toujours des développements en ce sens.

Il y a encore des organisations qui continuent de regarder différents scénarios. Il y a encore de l’activité dans le dossier , a-t-il rapporté.

L’entreprise entend démarrer sa turbine de production électrique le 24 novembre prochain et restera opérationnelle jusqu'en mars prochain.

En octobre 2019, l’entreprise avait arrêté ses activités expliquant sa décision dans un communiqué par le différend commercial en cours entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l’affaiblissement de la demande intérieure chinoise de textiles et de vêtements .

Cette situation avait déstabilisé la demande de pâte dissolvante et entraîné une baisse importante des prix , avait-on précisé. Le prix de la cellulose spécialisée que l’usine de Thurso produit et vend notamment à la Chine avait diminué de 25 % dans les 6 derniers mois.

Avec les informations d'Alexandra Angers