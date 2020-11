L’école Marguerite-Belley de Jonquière ferme en raison de la COVID-19

Le nombre de cas positifs confirmés au cours des derniers jours entraîne un taux d’absentéisme de plus de 50 % chez les élèves et les membres du personnel qui sont placés en isolement préventif.

Quatre classes ont été placées en isolement, alors que 15 cas ont été confirmés depuis le 28 octobre.

La fermeture temporaire vise à continuer d’assurer le service aux élèves et à réduire les risques de propagation de la COVID-19 dans l’école. L’organisation est consciente que cette décision n’est pas sans conséquence pour les parents, peut-on lire dans le communiqué du Centre de services scolaire de la Jonquière. Or, la santé et la sécurité des élèves et du personnel demeurent la principale priorité.

L’enseignement se poursuivra en ligne pour les élèves, comme c’est déjà le cas pour les classes placées en isolement préventif plus tôt cette semaine.

Le personnel de l’école a été avisé. Les parents recevront les informations pour récupérer le matériel scolaire de leur enfant, ainsi que la procédure de prêts d’outils technologiques et de basculement vers l’enseignement en ligne.