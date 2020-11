Une société américaine fait une offre d'achat pour la raffinerie de Come By Chance

L’entreprise américaine Origin International a fait une offre officielle d’achat pour la raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve.

La firme basée à Baltimore, au Maryland, se dit prête à reprendre tous les actifs de North Atlantic Refining Limited, y compris la raffinerie de Come By Chance et ses propriétés de vente au détail.

Ce n'est pas la première fois que cette entreprise spécialisée dans le recyclage des huiles usées exprime son intérêt pour l'achat de la raffinerie.

Origin International a soumis son offre à Silverpeak, la société new-yorkaise qui possède la raffinerie.

Des sources ont indiqué à CBCCanadian Broadcasting Corporation que si l'offre en cours est acceptée, Origin International envisage de faire à nouveau fonctionner la raffinerie de Come By Chance au maximum de sa capacité et de maintenir les emplois.

Les détails de l’accord proposé ne sont pas encore disponibles.

La raffinerie et ses centaines d’employés ont connu un mois mouvementé, car une entente pour la vente de la raffinerie à la pétrolière Irving est tombée à l’eau au début du mois d’octobre.