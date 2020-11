Une campagne pour lutter contre le vandalisme à Saguenay

Plusieurs actes de vandalisme commis récemment sur le territoire de la ville incitent Saguenay et son service de police à mettre en branle une campagne de sensibilisation.

Au cours des dernières semaines, des dommages ont été causés par des vandales dans des parcs municipaux à La Baie et à Jonquière. L’église Saint-Jacques, propriété de la troupe Québec Issime, a aussi été la cible de malfaiteurs dans le secteur Arvida.

Divers thèmes coifferont la campagne. Des affiches seront visibles à des endroits stratégiques au cours des prochains jours, particulièrement dans les écoles. La Ville en appelle d’ailleurs à la vigilance et à la collaboration des jeunes.

Tous les parents d’élèves du secondaire fréquentant un établissement situé sur le périmètre de Saguenay ont reçu une lettre de la part de la mairesse Josée Néron.

Une campagne de sensibilisation pour contrer le vandalisme est lancée à Saguenay. Photo : Ville de Saguenay

Ces affiches montreront en détail et sans fard les dommages causés par les vandales. L’initiative vise à rappeler les conséquences du vandalisme survenu récemment dans plusieurs parcs de l’arrondissement de Jonquière, qui ont causé plus de 150 000 $ en dommages, et à prévenir de tels gestes , peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi par le service des communications de Saguenay.

Le lancement de la campagne coïncide avec la Semaine de la prévention de la criminalité, une initiative du ministère de la Sécurité publique du Québec (MSPQ).

Le Service de police de Saguenay (SPS) demande à toute personne témoin d’actes de vandalisme de ne pas hésiter à les signaler en composant le (418) 699-6000.