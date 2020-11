Près d’une cinquantaine de nouveaux cas des deux côtés de la rivière des Outaouais

L'Outaouais ajoute 49 cas de COVID-19 à son bilan, ce qui accentue la progression du nombre de cas. Lundi, 23 nouvelles personnes avaient été déclarées positives, contre 31 mardi.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais rapporte également cinq nouveaux cas au centre d'hébergement La Pietà, situé à Hull.

De son côté, Santé publique Ottawa fait état de 48 nouveaux cas. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à mardi, où l'on enregistrait la plus faible hausse en 6 semaines avec 28 cas de plus. Cela porte à 707, le nombre de cas actifs et à 7273 le nombre de cas depuis le début de la pandémie, en février. Au total, 54 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 4 aux soins intensifs.

L'École secondaire publique Louis-Riel en est à sa troisième éclosion. De plus, il y a aussi une éclosion à l'École secondaire publique Omer-Deslauriers, ce qui porte à six le nombre d'écoles d'Ottawa touchées par la COVID-19.

Des éclosions ont également été déclarées dans douze foyers de soins de longue durée et quatre services hospitaliers de la ville.

Des deux côtés de la rivière, on ne déplore aucun nouveau décès.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) fait état de 186 cas actifs. Au total, huit personnes sont hospitalisées, dont une est aux soins intensifs. C'est Hawkesbury qui enregistre le plus grand nombre de cas actifs dans la région, soit 63.

À l'échelle de l'Ontario, on rapporte 987 cas de coronavirus supplémentaires et 16 décès. Au Québec, c'est plutôt 1029 cas et 33 décès de plus. Parmi ces décès, seuls 8 d'entre eux se sont produits dans les 24 dernières heures.