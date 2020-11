L'élan d'un couple passionné de tennis freiné par la pandémie

Camille Vautour et Raymonde Breau jouent du tennis de haut niveau, mais c’est normalement en Europe qu’ils jouent des tournois de la Fédération internationale de tennis. Cette année, la COVID-19 les a complètement pris par surprise. Ils ont dû passer l’hiver au froid et sans jouer au tennis.

Lors de notre rencontre avec Raymonde Breau et Camille Vautour, ils profitent des dernières belles journées d’automne au club de tennis de Riverview. C’est la plus belle saison , s’exclame Camille Vautour.

Leur amour du tennis ne date pas d’hier. Camille frappe des balles depuis bientôt 40 ans. J’ai commencé le tennis à 35 ans et j’ai jamais arrêté après. Je peux jouer des journées entières.

Camille Vautour joue au tennis depuis presque 40 ans. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Raymonde, elle a frappé ses premières balles de tennis quand elle avait 27 ans, mais c’est seulement depuis une dizaine d’années qu’elle s’est mise à jouer sérieusement. Le tennis c’est jamais le même jeu, la balle ne fait jamais le même rebond.

Raymonde est à la retraite depuis un peu moins d’une dizaine d’années, et depuis six ans, Camille est à la semi-retraite. Depuis, ils ont décidé de monter l’intensité de leur jeu d’un cran. Ils passent leurs hivers en Europe où ils suivent les différents tournois de la Fédération internationale de tennis (ITF).

L’année dernière [en 2019], on a fait cinq pays, explique Camille. D’abord en France sur la Côte d'Azur, ensuite en Espagne, en Italie, en Autriche et en Turquie. Entre les mois de février et juin, ils participent souvent jusqu’à 15 tournois.

Le classement de l’ITF Fédération internationale de tennis se départage par tranches de cinq ans à partir de 35 ans. Camille est classé dans les 70 ans et plus et Raymonde dans les 65 ans et plus. Ils jouent aussi en double mixte, où ils sont compétitifs. Leur meilleur classement les a déjà placé 9e au monde.

Au centre, Camille Vautour et Raymonde Breau après leur victoire en double mixte au tournoi de Sant Cugat en Espagne. Photo : Courtoisie Raymonde Breau

Ensemble, ils ont gagné quelques tournois. C’est vraiment une belle expérience! Mais c’est pas facile, confie Raymonde. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui disaient qu’ils avaient dû arrêter, sinon ils se seraient divorcés , dit-elle en riant.

Elle ajoute qu’elle et son mari ont une entente et que ce qui se passe sur le terrain de tennis reste là-bas. Des fois on peut être une demi-heure dans l’auto sans rien dire après un match. C’est pas facile de jouer avec un membre de notre famille.

Prendre les moyens de s’améliorer

Entre les tournois de l’ ITFFédération internationale de tennis en Europe, ce sont les académies de tennis qui les occupent. C'est vraiment grâce à ça [qu’on s’améliore], parce que sinon on pratique nos erreurs si on n'a personne pour nous aider et nous montrer les bonnes techniques.

Lors de leur dernier hiver de tennis, ils ont visité des académies de tennis en Turquie et en Espagne, dont celle du célèbre Juan Carlos Ferrero, brièvement numéro un mondial au début des années 2000.

Une pandémie qui fait mal

La pandémie de COVID-19, début 2020, les a pris par surprise. Ils ont dû annuler tous leurs voyages. Ça nous a énormément déçus, raconte Raymonde, nous étions déjà inscrits à plusieurs académies, on a dû tout oublier ça.

Pour Raymonde Breau, la pandémie de COVID-19 est une vraie plaie, puisqu'elle ne pourra pas jouer en Europe cette année. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

On avait encore espoir de pouvoir y aller cette année en février, mais là, ça prendrait vraiment un miracle pour que les choses changent aussi vite. Raymonde Breau

Petit Beaume, les tournois de l’ ITFFédération internationale de tennis ont eux aussi été annulés. Ça fait en sorte qu’ils [les joueurs européens] vont être au même niveau que nous quand on va pouvoir y retourner , lance Camille, avant d’être interrompu par sa conjointe qui rappelle qu’il s’agit aussi d'une question de temps de pratique. Eux, ils peuvent pratiquer pendant l’hiver ils ont du beau temps, nous on n’a pas ça ici.

Pour Raymonde, cette pause qui s'étalera à l’hiver 2021 commence à faire peur pour sa carrière. Évidemment, je vais vouloir continuer à jouer, mais une aussi longue pause, c’est certain que les performances vont en souffrir.

Le tennis c’est comme le piano, il faut faire ses gammes. Il faut pratiquer, taper des balles. Les professionnels, ils passent leurs journées, des heures et des heures à frapper des balles. Camille Vautour

En attendant un vaccin qui leur permettra de reprendre leurs pérégrinations européennes, Camille et Raymonde tentent d’étirer la saison extérieure au maximum, surtout que dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, les installations intérieures se font rares.

Le Centre de l’éducation physique et des sports (CEPS) de l’Université de Moncton offre normalement des plages horaires, mais est présentement fermé. Si on veut jouer pendant l’hiver en ce moment, il faut aller à Fredericton, donc c’est certain qu’on n’y va pas très souvent.

Le couple espère que le tennis grandira dans la province au cours des prochaines années et que, peut-être, on y développera des infrastructures afin que tous les joueurs de tennis puissent frapper des balles, même pendant la saison froide.