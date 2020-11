Près de 700 millions de dollars de l'Ontario pour améliorer l'accès Internet et cellulaire

L'Ontario investit 680 millions de dollars sur six ans pour élargir et améliorer l'accès à Internet haute vitesse et au réseau cellulaire à travers la province. Les problèmes de connectivité dans certaines régions ne sont pas nouveaux, mais la pandémie a exacerbé ce besoin criant.

Le but est d' améliorer la connectivité dans le Nord, l'Est et le Sud-Ouest , dit la province. Cette somme s'ajoute aux 315 millions de dollars annoncés plus tôt cet été.

L'opposition officielle à Queen's Park a d'ailleurs critiqué le gouvernement Ford dans les derniers mois pour ses annonces peu ambitieuses, sans avancées concrètes.

Jusqu'à 12 % des ménages de la province n'ont pas accès aux services à large bande ou n'y ont qu'un accès limité , selon les données du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) citées par le gouvernement ontarien.

Le gouvernement Ford écrit dans un communiqué envoyé mercredi après-midi que ces fonds iront à des projets prêts à être mis en chantier [cette année] et permettront de créer des emplois et de relier les collectivités non desservies et mal desservies pendant la COVID-19 et au-delà .

Il s'agit en grande partie de résidents des régions rurales et du Nord. Aujourd'hui, nous prenons les mesures nécessaires pour que davantage d'entre eux ― et leurs entreprises ― puissent bénéficier d'un accès en ligne sûr et sécurisé aux programmes et services dont le reste de la population profite déjà , ajoute pour sa part le président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy, dans le même communiqué.

Certaines zones du comté d’Essex, la municipalité de Dubreuilville dans le Nord de l'Ontario sont parmi les collectivités non desservies ou mal desservies de la province.

Le premier ministre Doug Ford a aussi souligné l'importance d'être en ligne pour l'économie. Nous vivons à l'ère du numérique et, pour attirer davantage d'investissements en Ontario et faire face à la concurrence sur le marché mondial, qui est très compétitif, il est essentiel que chaque région de notre province soit reliée à l'Internet à haut débit , peut-on lire dans le communiqué.

Cette annonce arrive à la veille du dépôt du budget provincial, qui sera présenté jeudi et qui s'étalera sur trois ans.