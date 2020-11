Quelles conditions pour un retour en phase jaune dans le Restigouche?

L'évolution d’une phase à une autre est encadrée par des critères précis établis par la Santé publique du Nouveau-Brunswick.

Pour changer de phase, deux des trois secteurs suivants doivent connaitre des améliorations : l’épidémiologie, la santé publique et les soins de santé.

La région de Campbellton pourrait ainsi revenir en phase jaune si aucune chaîne de transmission communautaire n’est dépistée pendant six jours et si les établissements de soins de santé sont en mesure de soigner un nombre acceptable de patients aux soins intensifs. Ou encore, le traçage des contacts des cas se fait de façon concertée et il n’y a plus d’éclosion dans les milieux vulnérables.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard a déclaré mercredi lors d’un point de presse que la région de Campbellton est sur la bonne voie, mais que c’est le bureau de la médecin-hygiéniste en chef qui recommandera ou non le retour en phase jaune.

La situation s’améliore à Campbellton

Les régions de Campbellton et de Moncton sont passées à la phase orange le 9 octobre. Si Moncton a pu repasser en phase jaune le 22 octobre, le Restigouche est toujours en phase orange mercredi.

Il s'agit d'une situation difficile pour les résidents et les propriétaires d'entreprises de cette région. Des commerces sont fermés, les visites dans les résidences pour personnes âgées sont interdites et la province demande aux résidents de limiter leurs contacts à une bulle familiale.

Mais la situation s’améliore. Il n’y a eu aucun cas dans la région depuis le 30 octobre. Depuis le 22 octobre, pas plus de trois cas ont été signalés en une seule journée.

Des cliniques de dépistage massif ont eu lieu les 24 et 25 octobre à Campbellton et Dalhousie ainsi que le 30 octobre Belledune. En tout, seulement deux cas ont été dépistés à la suite de ces cliniques.

Résultats des cliniques de dépistage dans la zone 5 Campbellton: 1301 tests, aucun cas positif

Dalhousie: 1135 tests, deux cas positifs

Balmoral: 259 tests, aucun cas positif

Il y a 347 cas confirmés au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, et 313 personnes se sont rétablies. Il y a eu six décès, dont trois au Restigouche. Mercredi, il y avait 28 cas actifs dans la province. Cinq patients sont hospitalisés, et aucun d’entre eux ne se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 104 609 tests de dépistage ont été réalisés.