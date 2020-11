Des résidents du Nord de l'Ontario frustrés par leur facture d’eau

Le conseil municipal de Greenstone a reçu la semaine dernière une pétition signée par 600 résidents qui estiment que les frais pour l’eau et les égouts sont trop élevés.

Tom Salmi, qui est à l’origine de la pétition, soutient que les citoyens des autres municipalités de la région paient moins pour ces services.

M. Salmi dit vouloir défendre le droit des citoyens à un service abordable.

Selon lui, les contribuables devront verser 2400 $ par année en 2025 seulement pour l’eau.

Les signataires demandent aux autorités municipales de trouver des solutions pour réduire ces frais.

La Municipalité a les mains liées, affirme le maire Rénald Beaulieu.

Il rappelle que Greenstone, formée par la fusion de plusieurs communautés sur un grand territoire, doit entretenir plusieurs usines de traitement des eaux.

Il souligne aussi que le système actuel, qui sépare les frais pour l’eau du reste de la facture de taxes municipales, protège les citoyens en zone rurale qui ne sont pas branchés au réseau d’aqueduc et d’égout.

Tom Salmi affirme que les élus devraient se pencher sur les services municipaux dupliqués pour trouver des économies.

Greenstone gère quatre arénas, à Geraldton, Longlac, Beardmore et Nakina. Photo : Municipalité de Greenstone

Selon l’Association des municipalités rurales de l’Ontario, des litiges concernant les factures d’eau éclatent de temps en temps, surtout dans les communautés rurales du Nord de la province.

Celles-ci sont plus susceptibles de se retrouver avec des systèmes d’eau vieillissants qui ont des coûts d’entretien élevés, surtout pour satisfaire aux normes de santé provinciales.

Ces municipalités doivent souvent également composer avec une diminution des revenus provenant de l’impôt foncier.

Le maire Beaulieu assure que le coût pour les services d’eau et d’égout se compare favorablement à celui d’autres municipalités du Nord de l’Ontario, dont Dryden et Kenora.

Je sais qu’il y a des comparaisons qui se font avec d’autres municipalités, mais il faut regarder [l’impôt foncier en entier], on ne peut pas juste regarder le prix de l’eau. Rénald Beaulieu, maire de Greenstone

Selon le maire Beaulieu, le taux d’impôt foncier de Greenstone est parmi les plus bas dans le Nord-Ouest de la province.