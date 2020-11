Les trois États qui vont décider du gagnant de la présidence américaine sont des régions clés de la politique économique du président Trump. Et si nous ne sommes pas encore en mesure de savoir qui va remporter cette élection, malgré des sondages qui donnaient une forte avance au candidat démocrate, c’est bien parce que le président a joué d’efficacité dans ses actions et ses messages économiques touchant le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie.

D’abord, je crois qu’il faut réaliser aujourd’hui qu’il est indéniable que le nouvel accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique (ACEUM) a finalement joué un rôle prépondérant dans le choix des électeurs des États concernés. L’ACEUM, qui succède à l’ALENA, a été adoptée le 30 novembre 2018, est entré en vigueur le 1er juillet 2020. C’est une réalisation marquante du mandat de Donald Trump, qui a eu un impact sur l’élection.

L’effet réel sur les travailleurs du Michigan, par exemple, n’est pas encore perceptible. Mais il est indéniable que cet accord va permettre aux États-Unis d’améliorer la protection des employés de GM, Ford et Fiat Chrysler et de tout le secteur de l’automobile dans le Michigan.

L’ACEUM prévoit une augmentation substantielle du salaire des ouvriers mexicains qui oeuvrent dans l’automobile. Grâce à cette clause, l’administration Trump s’est assurée de ralentir les projets de délocalisation des géants de l’industrie vers le Mexique.

De plus, l’entente prévoit un contenu régional nord-américain plus élevé dans la fabrication des véhicules, un autre élément qui tend à favoriser les travailleurs du Michigan.

Donald Trump et les producteurs laitiers

Par ailleurs, l’ACEUM prévoit que le Canada concède 3,9 % de son marché laitier à l’importation. C’est 100 000 tonnes de produits laitiers, une perte estimée par l’industrie canadienne de 190 millions de dollars par année. Différentes restrictions sont également imposées au marché canadien du lait.

Ce sont là des éléments qui représentent une forme de victoire pour les producteurs de lait du Wisconsin, que le président Trump a sollicité sans s’arrêter durant les 4 dernières années. Le candidat républicain a dit, très souvent, que le système de la gestion de l’offre entraînait un tarif douanier équivalent à 270 % pour les producteurs du Wisconsin qui veulent vendre leurs produits au Canada.

Il faut ajouter que les revenus nets des agriculteurs aux États-Unis en 2020 se sont élevés à plus de 102 milliards de dollars américains, en hausse de 65 % depuis 2016. La part du soutien du gouvernement fédéral est passée de 21 à 33 % des revenus totaux.

Le Farm Journal, qui est probablement l’équivalent du Bulletin des agriculteurs chez nous, a publié un sondage révélateur en octobre qui montrait que 85 % des agriculteurs américains avaient l’intention de voter en faveur de Donald Trump.

Les sondages montraient une nette victoire de Joe Biden dans le Wisconsin avant le jour de l’élection. Le résultat est finalement beaucoup plus serré qu’attendu et il y a fort à parier que la politique de Donald Trump en matière d’agriculture a poussé de nombreux citoyens du Wisconsin à voter en sa faveur.

Joe Biden et la fracturation hydraulique

Et puis, s’il y a un enjeu sur lequel Joe Biden et Donald Trump s’opposent vivement, c’est celui du soutien à l’industrie des énergies fossiles. À la fin du deuxième débat présidentiel, Joe Biden a dit qu’il souhaitait accélérer la transition vers les énergies renouvelables et mettre fin aux subventions à l’industrie pétrolière.

Il n’en fallait pas plus pour que Donald Trump accuse son adversaire de vouloir détruire l’industrie du pétrole, appelant du même coup les électeurs de la Pennsylvanie, notamment, à se rappeler des propos du candidat Biden.

Le président est probablement parvenu à semer le doute dans l’esprit de bien des Américains quant aux intentions réelles du ticket Biden-Harris sur la fracturation hydraulique, qui a permis un essor exceptionnel du gaz de schiste en Pennsylvanie et du pétrole de schiste dans le Dakota du Nord. Les États-Unis sont aujourd’hui les premiers producteurs de pétrole du monde et un exportateur net de pétrole.

Kamala Harris a déjà exprimé son opposition à la fracturation hydraulique, un procédé que dénoncent les environnementalistes. Joe Biden a tenu des propos sur le sujet qui ont pu porter à confusion durant les primaires démocrates. Dans sa plateforme, toutefois, il est précisé qu’il veut interdire l’émission de nouveaux permis de gaz et de pétrole sur les terres publiques et en mer , ce qui pourrait atténuer le développement de l’industrie de la fracturation hydraulique sans l’interdire.

La politique commerciale et économique de Donald Trump a un effet réel sur des millions d’Américains. Elle a, très certainement, joué un rôle majeur dans le résultat serré de l’élection.

L’envolée des marchés

La hausse des indices boursiers au lendemain de l’élection semble refléter l'appréciation des investisseurs de voir la division se poursuivre au Congrès, alors que les républicains sont en voie de maintenir leur contrôle du Sénat et que les démocrates vont garder la main mise sur la Chambre des représentants.

Dans les circonstances, il est peu probable qu’un président Biden pourrait aller de l’avant avec une hausse des impôts pour les entreprises et les plus riches. Et il semble assez évident également qu’il sera difficile de mettre en place une réglementation plus sévère des géants du web. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google étaient d'ailleurs en forte poussée dans la foulée, signal très clair d’un soulagement dans le secteur technologique.

Au lendemain de l'élection, nous revenons essentiellement à une forme de statu quo du point de vue du marché : pas de changements majeurs à la fiscalité, un espoir d’un vaccin contre la COVID-19 au début de 2021 et la possibilité d’arriver à un plan de stimulation pour l’économie américaine, qui pourrait avoisiner les 2000 milliards de dollars américains.