Port du masque obligatoire : peu d’impact sur les élections municipales à Regina

La province a annoncé mardi que le port du masque sera obligatoire à l'intérieur à partir de vendredi dans trois grandes villes de la Saskatchewan : Regina, Saskatoon et Prince Albert.

Le directeur du scrutin pour l'élection municipale de 2020 à Regina, Jim Nicol, dit être confiant. Il souligne que la plupart des électeurs qui ont voté par anticipation étaient équipés d’un masque.

Ce n'est pas une surprise, mais ce n'est pas non plus particulièrement inquiétant, affirme Jim Nicol. Plus de 99 % des gens portent des masques, ce qui est très encourageant à voir.

M. Nicol soutient que seules six personnes sur les 3700 électeurs qui ont voté lundi et mardi ont choisi de ne pas porter le masque.

Nos travailleurs en sont reconnaissants, déclare Jim Nicol. Bravo aux électeurs d'avoir protégé leur santé.

Jim Nicol est le greffier municipal, ainsi que le directeur du scrutin pour les élections municipales de 2020 à Regina. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Le port du masque obligatoire ne devrait pas poser de problèmes à l'organisation du scrutin.

Le port du masque était fortement recommandé auparavant et des questions de dépistage seront toujours posées à l’entrée des bureaux de vote. Pour les récalcitrants, il sera possible de voter de manière confidentielle sur le trottoir.

Des personnes responsables du vote les accompagneront jusqu'à leur voiture et ils pourront voter dans leur véhicule, voire sur le trottoir, s'ils sont piétons, explique M. Nicol. Mais nous n'autoriserons personne à entrer dans un bureau de vote sans masque.

Il affirme que cette option sera disponible dans les 32 bureaux de vote le jour des élections.

Avec les informations de Heidi Atter