Si ce projet de loi C-10 est adopté, les géants que sont Netflix, Apple TV+, Spotify ou encore Disney+ devront respecter les mêmes contraintes réglementaires que les diffuseurs traditionnels. Ce sera également le cas des plateformes de webdiffusion canadiennes comme Crave, Tou.tv, ou Qub Musique.

Pour l’ADISQ et l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), qui représente la production indépendante en cinéma, télévision et web, cette nouvelle constitue un moment historique .

Cela fait plus de cinq ans qu’on a fait cette demande au gouvernement fédéral , a expliqué Hélène Messier, PDG de l’AQPM, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Enfin, le Canada rejoint les pays qui ont le courage d’agir afin de préserver leur souveraineté culturelle et de favoriser la diversité. C’est un grand jour pour le financement et la découvrabilité de la musique d’ici, et notamment de la musique francophone. Philippe Archambault, président de l’ADISQ

Plus d’équité

Quant à la Coalition pour la culture et les médias, qui regroupe une quarantaine d’organisations culturelles et médiatiques, dont l’ADISQ, l’AQPM, la SOCAN ou encore l’Union des artistes (UDA), elle s’est félicitée de ce premier geste concret vers le rétablissement de l’équité entre les artistes, producteurs et diffuseurs canadiens et les plateformes numériques .

Si elles deviennent soumises aux mêmes règles que les diffuseurs traditionnels, les plateformes webdiffusion devront contribuer à la création de contenu culturel canadien ainsi qu’à sa visibilité.

Avant la pandémie, les auteurs francophones [d’émissions et de films] confinaient déjà leurs imaginaires [...], limitant, par exemple le nombre de personnages et de lieux de tournage. Ce régime minceur atteint ses limites et les plateformes numériques doivent enfin redistribuer aux Canadiens une partie de leurs profits pour la création d’ici , a réagi, par communiqué, Mathieu Plante, le président de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC).

Les webdiffuseurs réagissent

Radio-Canada, à qui appartient la plateforme Tou.tv, se montre également satisfaite du dépôt de ce projet de loi par le ministre Steven Guilbeault.

Les entreprises numériques qui profitent de l’attachement des Canadiens pour le contenu devraient contribuer à la création de la culture canadienne, comme le font déjà les entreprises de radiodiffusion traditionnelles, a indiqué, par courriel, Leon Mar, porte-parole de CBC/Radio-Canada. Cette inégalité ne peut continuer. Cela a pour effet de miner la création de contenu canadien de qualité.

De son côté, Netflix estime que nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir l’avenir du cinéma et de la télévision créés au Canada et assure qu’il continuera d’être un bon partenaire pour les créateurs canadiens et l’économie locale .

830 millions de dollars en contributions

Selon Patrimoine Canadien, les contributions que les plateformes de webdiffusion seront obligées de verser pourraient grimper à 830 millions de dollars d’ici 2023.

Des sommes qui feront la différence pour le milieu culturel, puisque les contributions des diffuseurs traditionnels ont baissé ces dernières années. Les chaînes de télévision ou encore les télédiffuseurs, concurrencés par les services de diffusion en ligne, ont vu leurs revenus baisser annuellement d’environ 1,8% au cours des cinq dernières années.

Ces estimations laissent présager de nombreuses opportunités pour les secteurs de la production audiovisuelle et de la musique, qui bénéficieront ainsi de sources de financement accrues pour donner vie à leur imaginaire , a ajouté Hélène Messier.

En réaction, les plateformes de webdiffusion pourraient-elles être tentées d’augmenter le prix de leurs abonnements? La vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’ADISQ, Solange Drouin, espère que qu’elles ne franchiront pas ce pas.

Ces services ont des marges bénéficiaires très importantes alors on espère bien qu’ils n’auront pas l’odieux de repasser la facture aux consommateurs. Solange Drouin, directrice générale de l’ADISQ

Des bémols

Si le fait de mettre les webdiffuseurs et les diffuseurs traditionnels sur le même pied d'égalité en matière de réglementation est salué par le milieu culturel, certaines organisations déplorent que ce projet de loi C-10 n’aille pas plus loin.

L'ADISQ regrette que les fournisseurs Internet ne soient pas eux aussi inclus dans ce projet de loi, car ils permettent d’acheminer les services de webdiffusion aux consommateurs et consommatrices. Pour nous, c’est une pierre manquante , a souligné Solange Drouin.

Le groupe Les Amis de la radiodiffusion, qui défend la radiodiffusion au Canada, pense que les géants comme Netflix pourraient négocier des ententes secrètes avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), à qui le gouvernement fédéral a confiera la mise en œuvre de sa loi, si elle est adoptée.

Il estime aussi que Netflix, Disney+ et les autres grosses plateformes ne paieraient que des pénalités minimes s’ils ne respectent pas la nouvelle loi.

Ces géants du Web peuvent continuer d'opérer sur notre territoire et empocher des milliards de dollars de profits sans que leur contribution au contenu d'ici soit à la hauteur de ce qu'ils devraient réellement investir , a réagi le groupe par courriel.

Quant à l’AQPM, elle craint que les diffuseurs traditionnels profitent de ce changement de loi pour demander un assouplissement de leurs obligations réglementaires.

Encore du chemin à faire

Une fois la loi votée, c’est donc le CRTC qui organisera des audiences dans l’objectif d’élaborer la nouvelle réglementation dans les détails. C’est le début d’un long processus , a déclaré Hélène Messier.

Le CRTC devra notamment déterminer les modalités de contribution des plateformes de webdiffusion : verseront-elles un pourcentage de leurs revenus à un fonds de soutien à la création culturelle canadienne, comme le préfère l’AQPM, ou auront-elles l’obligation d’investir dans des productions locales?

Autre point que le CRTC devra préciser : la définition de ce qu’est un contenu culturel canadien. Par exemple, une œuvre étrangère adaptée en série tournée au Canada sera-t-elle considérée comme un contenu canadien?