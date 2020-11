Le bilan de la COVID-19 en Gaspésie franchit le cap des 1000 cas

Sur les 23 nouveaux cas de COVID-19 rapportés mercredi, 19 sont dans la MRC de la Côte-de-Gaspé. Un décès supplémentaire est également déploré au CHSLD de New Carlisle.

Il s'agit du troisième résident du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle emporté par la COVID-19, et du 29e décès lié à la maladie en Gaspésie.

L'établissement rapporte également une nouvelle infection parmi ses résidents, ainsi que parmi son personnel. Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle compte donc 16 employés et 15 résidents ayant reçu un résultat positif à la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, 1002 cas de COVID-19 ont été enregistrés dans la région, qui dénombre actuellement 208 cas actifs du virus.

Cas par MR Municipalité régionale de comté C : Avignon : 349 (+1)

Bonaventure : 284 (+3)

Rocher-Percé : 165 (+1)

Côte-de-Gaspé : 160 (+19)

Haute-Gaspésie : 17

Îles-de-la-Madeleine : 27

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique qu'une infection datant du 24 octobre a aussi été ajoutée au bilan, ce qui explique l'écart de 24 cas entre le bilan de mardi (978 cas) et celui de mercredi.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux recense par ailleurs 37 nouvelles guérisons, pour un total de 765, et une diminution de deux hospitalisations, pour un total de 14 personnes présentement hospitalisées.

Concernant l'éclosion en cours à la résidence privée pour aînés du Manoir Saint-Augustin, à Gaspé, un nouveau résident a reçu un résultat positif à la COVID-19. Neuf résidents et cinq employés sont touchés jusqu'à présent.

Par ailleurs, deux infections datant de la semaine dernière ont été répertoriées au centre de détention de New Carlisle. Un employé et un détenu ont contracté le virus.

Au Bas-Saint-Laurent, cinq nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan, tous dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirme cependant que deux personnes ont contracté la COVID-19 à la résidence pour personnes âgées des Bâtisseurs de Matane. Un employé du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane a aussi reçu un résultat positif. Ces infections n'ont pas encore été ajoutées au bilan régional.

Au Québec, la situation demeure relativement stable au Québec avec 1029 nouveaux cas du coronavirus.