Doug Ford promet un budget plein de bonnes nouvelles avec une hausse des dépenses en santé et en soins de longue durée et des investissements pour améliorer l’accès à Internet haute vitesse. Il n'est plus question d’une cure minceur dans l’appareil de l’État et d’un retour à l’équilibre budgétaire dans trois ans.

Chose certaine, la prochaine année va coûter très cher aux Ontariens : 20,4 milliards selon le Bureau de la responsabilité financière. Pour l’année financière en cours, l'Ontario se dirigerait vers un déficit record de 37,2 milliards de dollars.

Les Ontariens peuvent s’attendre à un plan pour affronter la crise sanitaire d’ici l'arrivée d'un vaccin. L'Ontario a aussi besoin d'emplois plus que jamais. Le taux de chômage a atteint 9,5 % en septembre. C’est mieux qu’en août, mais le taux de chômage est nettement plus élevé qu’en février.

La bonne stratégie de santé est également la bonne stratégie économique. Rod Phillips, ministre des Finances de l’Ontario

L’opposition s’inquiète tout de même de voir un retour de mesures d’austérité.

Rappelons que le premier et seul budget du gouvernement Ford avait mis en colère une bonne partie de la population ontarienne pour ses compressions dissimulées en santé publique et en éducation. Doug Ford s’était fait huer copieusement pendant des mois et la grogne avait ultimement coûté la tête de l’ex-ministre des Finances, Vic Fedeli.

Par contre, en pleine pandémie, un budget d’austérité serait surprenant. Je pense qu'ils pourraient signaler un désir de revenir sur un équilibre budgétaire à long terme, mais avec beaucoup de flexibilité , dit l’analyste Rosalie Wyonch de l’Institut C.D. Howe.

Doug Ford s'était fait huer par la foule lors du défilé de la victoire des Raptors, en 2019. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le ministre Phillips va en effet présenter trois scénarios possibles avec des prévisions sur trois ans. Il promet qu'une hausse des impôts n'est pas dans les cartes. La question demeure toutefois : jusqu’où le gouvernement Ford est-il prêt à aller?

Durant la première vague, l'Ontario a dépensé 1,5 milliard de dollars de plus en santé, soit une augmentation de 10,6 % par rapport au premier trimestre de 2019-2020. C’est beaucoup moins, par habitant, que le Québec (21,3 %) et la Colombie-Britannique (26,9 %).

En Ontario, 97 % du financement des mesures de soutien direct à la population entre les mois de mars et septembre provenaient du gouvernement fédéral. Le gouvernement Ford dispose d’au moins 9,3 milliards en fonds non alloués pour la COVID-19.

Priorité no1 : santé et soins de longue durée

En point de presse mercredi, la ministre de la Santé Christine Elliott a indiqué que son ministère allait recevoir les fonds nécessaires pour s’attaquer à la suite de la crise . Le dépistage et le traçage des contacts connaissent actuellement des ratés en Ontario.

Ce qu’il faut, c’est augmenter le nombre de lits dans les unités de soins intensifs et un engagement ferme pour faire un dépistage et un traçage [des contacts] sérieux , croit Michel Grignon, expert en gestion de la santé à l'Université McMaster. Des mesures d’austérité, dit-il, seraient complètement contre-productives .

Si on peut isoler les cas tôt, avant qu’ils deviennent symptomatiques, on pourra espérer un retour à la normale , ajoute Rosalie Wyonch.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement Ford a également annoncé son intention d’embaucher des dizaines de milliers d’infirmières et de préposées aux bénéficiaires afin d’offrir quatre heures de soins par jour pour les aînés des foyers de l'Ontario d'ici 2024-2025. Un délai absolument inacceptable , selon l’opposition officielle puisque l’Ontario est aux prises avec une pénurie criante de 6000 préposés en soins.

Des dizaines d'aînés sont morts à la résidence Camilla Care Community de Mississauga en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

La mesure coûterait 1,7 milliard de dollars par année selon un rapport récent  (Nouvelle fenêtre) de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. Ces détails seront inclus dans le budget. Près de 2000 aînés sont morts dans les foyers pour aînés de l’Ontario depuis le début de la crise.

Priorité no2 : la relance économique

Le gouvernement Ford ne s’en cache pas, l’économie arrive très près derrière en termes de priorité. Il a annoncé mardi un plan de déconfinement pour les zones chaudes de l'Ontario, malgré le fait que la province atteint un record de cas quotidiens.

Doug Ford a finalement annoncé mardi la date à laquelle les petites entreprises pourront recevoir les subventions totalisant 300 millions de dollars qu’il promet depuis des semaines. À compter du 16 novembre, les PMEpetite et moyenne entreprise pourront enfin présenter une demande en ligne de remise temporaire de l'impôt foncier et des coûts d’électricité. Le hic, elles sont seulement admissibles si elles sont situées dans une zone rouge et aucune région ne l'est actuellement.

Le gouvernement semble conscient de l’impact significatif des fermetures sur les entreprises croit le vice-président des affaires nationales à la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , Jasmin Guénette. Il espère que le budget fournira plus de détails sur les subventions promises pour aider les PMEpetite et moyenne entreprise à acheter davantage d’équipement de protection individuelle.

La mesure avait été annoncée le 7 octobre, mais les entreprises n’ont pas encore vu la couleur de cet argent. Jasmin Guénette note aussi que Doug Ford n’a pas su tenir sa promesse de réduire de 12 % des tarifs d'électricité. Ces tarifs ont d’ailleurs augmenté le 1er novembre.

Pour être franc, je n’ai pas beaucoup d'attentes pour ce budget , avoue Billy Dertilis, propriétaire d’un café sur la rue Danforth et président de l'Association des commerçants du quartier. Ils ont tardé à aider les petites entreprises durant la première vague .

Le président de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi, croit que des investissements en infrastructure et en formation de main-d’œuvre s’imposent. Il faut investir dans des secteurs stratégiques. Ce n'est pas le temps de couper. Ça n’aidera pas la concurrence de l’Ontario à la sortie de la crise .

Et après?

Que restera-t-il après les dépenses en santé, en éducation et pour la relance économique?

Les Franco-Ontariens, qui en ont encore gros sur le cœur en raison des compressions du gouvernement Ford dans les services en français, retiennent leur souffle. Ils espèrent des investissements pour pallier la grave pénurie d’enseignants francophones.

Le bureau de la ministre Caroline Mulroney a laissé savoir à Radio-Canada que le budget contiendra un investissement nouveau qui répond directement à un besoin exprimé récemment par la communauté, sans donner plus de détails.

La ministre des Transports et des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, lors d'une allocution à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les municipalités espèrent elles aussi un grand coup de pouce. Leurs revenus continuent de fondre, leurs dépenses courantes augmentent sans cesse depuis le début de la crise et elles n’ont pas le droit d’enregistrer de déficit.