Absences, maladies, démissions : un virage humain pour freiner l'hémorragie au CIUSSS MCQ

Depuis des mois, les employés du réseau de la santé tentent par tous les moyens de faire entendre leur détresse. Les données obtenues par la Loi d'accès à l'information confirment des records d'absentéisme, d'arrêts de travail et de démissions en Mauricie et au Centre-du-Québec depuis le début de la pandémie. Après des années de centralisation, la direction régionale de la santé fait volte-face et mise sur un virage humain pour tenter de freiner l'hémorragie.

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) paye désormais 3 millions et demi de dollars par mois pour des employés en arrêt de travail. D'avril à septembre 2020, l'assurance salaire lui a coûté près de 20 millions de dollars.

En septembre 2020, plus de 10 % des préposés aux bénéficiaires et professionnelles en soins étaient en congé d'invalidité. Si on ajoute à cela tous les types d'absences confondus, on constate que depuis mars, c'est en moyenne un préposé aux bénéficiaires sur trois qui s'absente chaque jour.

Le taux d'absentéisme est encore plus élevé chez les infirmières auxiliaires. Il a dépassé les 36 % en août dernier.

Chez les autres professionnels en soins ainsi qu'au sein du personnel paratechnique, de services auxiliaires et de métier, c'est une personne sur cinq qui manque à l'appel quotidiennement.

Les démissions aussi s'accumulent. Entre mars et septembre, près d'un millier d'employés ont jeté la serviette, dont 606 employés de la catégorie 1 composée principalement de préposés aux bénéficiaires.

En mai et juin, le nombre de démissions toutes catégories confondues a frôlé les 200, soit presque quatre fois plus qu'en mars, alors que 57 employés toutes catégories confondues avaient quitté leur emploi.

Le CIUSSS MCQ veut décentraliser son fonctionnement

Derrière ce 3 millions-là, il y a des gens et c'est ça ma préoccupation , affirme le nouveau directeur des ressources humaines au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Jean-François Equilbec, qui soutient avoir amorcé un virage humain depuis son entrée en fonction il y a deux mois.

Jean-François Equilbec est directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS MCQ Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Il y a une équipe dédiée pour voir comment on peut décentraliser notre mode de fonctionnement , précise M. Equilbec.

Stabilisation des équipes, ajout de postes à temps complet, gestion de proximité, horaires prévus sur du long terme : cinq ans après la réforme Barrette, qui misait sur la centralisation et la mobilité du personnel, un virage à 180 degrés semble vouloir s'opérer. Mais pas question pour lui de condamner les décisions passées.

Je ne pourrais pas qualifier ça d'une erreur, dit-il, d'ailleurs ce serait très prétentieux de ma part de le faire. Maintenant, là, aujourd'hui, on demande une meilleure stabilité.

Jean-François Equilbec reconnaît qu'offrir de la stabilité dans le contexte actuel est un défi de taille. Vous comprendrez qu'actuellement avec les départs qu'on a, les absences pour maladie et pour différents motifs, cette stabilité tant désirée elle est difficile à obtenir, mais ça constitue un phare.

Il entend y arriver une étape à la fois.

Lumières très rouges pour les syndicats

Les syndicats qui représentent les employés du réseau de la santé ne sont pas surpris par ces données, qui confirment ce qu'ils observent sur le terrain depuis le mois de mars.

La présidente du syndicat des professionnelles en soins à la FIQ, Nathalie Perron Photo : Radio-Canada

Il y a des lumières qu'il faut qui s'allument, des lumières très rouges, lance Nathalie Perron, la présidente du syndicat des professionnelles en soins. ¸Ça veut dire qu'on travaille avec des équipes réduites, ce qui fait qu'au lieu d'être dix, on va être sept et ce n'est pas grave, on va travailler comme ça. On rend les gens malades.

Le président du Syndicat des préposés aux bénéficiaires, du personnel paratechnique et de métier souligne l'absurdité d'investir pour former 350 nouveaux préposés aux bénéficiaires alors que presque le double du personnel déjà en place a démissionné entre mars et septembre.

On a entendu M. Legault dire que les Québécois n'ont pas les moyens de payer des rehaussements de salaire, déplore Pascale Bastarache. On veut attirer du personnel, s'il vous plaît, donnez de véritables conditions pour s'assurer que la bouteille qu'on essaie de remplir ne soit pas percée.

Le président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et des métiers, Pascal Bastarache. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que la décision de la direction régionale de la santé de maintenir l'application du décret ministériel pour forcer tous les employés à travailler à temps complet à la fin de la première vague a été la goutte de trop pour plusieurs.

Le personnel était déjà épuisé à l'aube de la première vague, explique-t-il. On a passé au travers et je vous dirais que les dates coïncident vraiment avec l'annonce du CIUSSS que tout l'été on allait les obliger à travailler à temps complet. Là, il y a des personnes qui ont dit carrément : on s'en va. On est plus capable et on choisit notre santé.

Les préposés aux bénéficiaires et les professionnels en soins espèrent que les négociations en cours pour le renouvellement de leurs conventions collectives respectives permettront d'améliorer leurs conditions de travail et, du même coup, de retenir les travailleurs dans le réseau de la santé.