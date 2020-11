Attaques du Vieux-Québec : est-ce que la capitale doit revoir son système d’alerte?

Les premiers appels au 911 ont été reçus vers 22 h 28. Le premier message du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été envoyé à 23 h 57 sur Twitter. De nombreux policiers ont été déployés sur place, tout comme le Groupe tactique d’intervention (GTI) et l’unité canine.

Étant donné que c’était un périmètre quand même assez restreint, avec le déploiement important qu’on avait, on était en mesure de rentrer en contact avec les citoyens qu’on pouvait rencontrer , explique André Turcotte, responsable du soutien aux opérations pour le SVPQService de police de la Ville de Québec .

L'inspecteur, qui était également en poste lors de l’attentat à la grande mosquée de Québec, affirme que les policiers détenaient des informations qui démontrent qu’ils étaient en contrôle et en maîtrise de la situation . Les citoyens n’étaient pas en danger immédiat , ajoute-t-il.

En raison de la pandémie de COVID-19, peu de citoyens se promenaient dans les rues du Vieux-Québec, un lieu touristique normalement bondé. Advenant une situation inverse, effectivement on aurait peut-être pris des décisions différentes , admet-il.

Le SPVQService de police de la Ville de Québec aurait pu utiliser le système d’alerte provincial Québec En Alerte qui permet aux citoyens de recevoir un message directement sur leur téléphone cellulaire. Le service de police n’avait qu’un coup de fil à faire au Centre des opérations gouvernementales du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Si on avait eu à aviser de façon plus large les citoyens de la Ville de Québec, on l’aurait fait. Mais à ce moment-là, on n’était pas rendu à cette étape-là.