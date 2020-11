Un 62e Téléthon le Noël du pauvre différent et bien appuyé par les artistes

Pandémie ou pas, le 62 e Téléthon le Noël du pauvre sera bel et bien présenté le vendredi 27 novembre. On le découvrira sous une formule qui sera un peu différente, mais toujours résolument axée sur l'essentiel, soit amasser des dons pour les plus démunis. Un grand nombre d’artistes se sont d’ailleurs mobilisés pour la cause et seront de la partie.

Pour la première fois, on quitte la salle J.-Antonio-Thompson pour déplacer le plateau vers l’édifice qui abrite déjà Radio-Canada, au centre-ville de Trois-Rivières. Pour optimiser toutes les mesures sanitaires, le Téléthon s’y déroulera sans public.

Animé par la chef d’antenne du Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec, Sophie Bernier, l’événement sera diffusé en direct entre 17 h et 22 h, sur les diverses plateformes de Radio-Canada, soit sur ICI Télé, de même que sur les ondes d’ICI Première, sur le site Radio-Canada.ca/mauricie et en Facebook Live sur la Page de ICI Mauricie-Centre-du-Québec.

Pour Radio-Canada, il était primordial de maintenir cette tradition de générosité unique et précieuse. La production d’un téléthon en période de pandémie est un exercice complexe et délicat, mais pour nous, il est prioritaire de relever tous les défis et ainsi venir en aide aux familles qui en ont besoin. Nous nous préparons comme chaque année avec créativité et coeur. Nancy Sabourin, directrice développement du contenu et de la production de Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec.

Les artistes seront au rendez-vous

La soirée sera particulièrement relevée par la présence d’un grand nombre d’artistes.

Qu’ils soient en direct sur le plateau du Téléthon ou en captations pré-enregistrées, on pourra y voir et entendre les Fred Pellerin, Roxane Bruneau, Brigitte Boisjoli, 2 Frères, Steve Hill, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Dumas, Guillaume Marchand et Catherine Laurin, de même que QW4RTZ. Comme le veut la tradition du Noël du Pauvre, il reviendra à Elvis Lajoie de clôturer la soirée artistique.

Sophie Bernier, chef d’antenne du Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

À l’animation, Sophie Bernier sera entourée par un grand nombre de ses collègues, que l’on pense à Marie-Claude Julien, animatrice de l’émission Toujours le matin, Barbara Leroux, animatrice d’En direct et de Jean-Philippe Nadeau, chef d’antenne du Téléjournal week-end, entre autres.

L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de Martin Leblanc, associé de la firme de comptables Mallette.

Les coulisses se dévoilent

Il sera par ailleurs possible de découvrir les coulisses de cette édition unique du Téléthon le Noël du pauvre sur les réseaux sociaux d’ICI Mauricie-Centre-du-Québec grâce à une couverture spéciale de la chroniqueuse Élyse Allard.

Il est à noter par ailleurs que les dons en lignes pourront se faire à l’adresse: www.lenoeldupauvre.com/don-en-ligne  (Nouvelle fenêtre)