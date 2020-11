La rénovation d'un édifice bien moins chère qu'une nouvelle école francophone à Saint-Jean

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pourrait économiser des millions de dollars si le nouveau centre scolaire et communautaire francophone promis pour la région de Saint-Jean s'installait dans une ancienne école rénovée. C'est ce qui ressort d'un rapport indépendant soumis au ministère des Transports et de l’Infrastructure en juillet.

Mais l’analyse de la firme d’ingénierie Stantec énumère aussi les compromis qui seraient nécessaires si la province abandonne l’idée de construire une nouvelle école dans le quartier en développement Galway — un projet souhaité par le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) depuis des années.

En 2019, Stantec a obtenu un contrat de plus de 130 000 $ pour évaluer la possibilité de remodeler deux bâtiments existants, soit l'ancienne école des sourds et l’ancienne école Holy Cross, au lieu de construire un nouvel immeuble.

Une copie de ce rapport, reçue à la suite d'une demande d'accès à l'information, montre que les deux projets examinés coûteraient environ 43 millions de dollars, soit 13 millions de moins que le projet de construction proposé par le CSFP en 2018.

À lire aussi : Le CSFP défend son choix de Galway pour la nouvelle école francophone à Saint-Jean

L’étude souligne pourtant qu’ il y a toujours des compromis, des contraintes et des possibilités lorsque l’on envisage la rénovation ou la transformation d’immeubles existants, comparativement à une nouvelle construction .

À l’ancienne école Holy Cross — l’édifice dans laquelle se trouvent actuellement les 40 élèves de l’École Rocher-du-Nord —, Stantec observe des problèmes de sécurité liés à la circulation et au nivellement du terrain. Il note aussi que l’édifice, construit en 1971, atteindra bientôt la fin de sa vie utile, la période au cours de laquelle un bâtiment doit satisfaire à des exigences minimales de conception.

Stantec prévient que des rénovations importantes seraient nécessaires pour que l’école réponde aux besoins du CSFPConseil scolaire francophone provincial à long terme.

Un autobus scolaire devant l'École Rocher-du-Nord, à Saint-Jean, T.-N.-L. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

À l’ancienne école des sourds, Stantec indique que le stationnement existant est trop petit et que le partage des terrains de sport avec l’école secondaire Waterford Valley, une école anglophone adjacente, serait nécessaire. Un problème possible pour les élèves francophones en milieu minoritaire, pour qui le partage des locaux avec des jeunes du système anglais peut susciter des craintes d'assimilation.

La firme constate pourtant qu’en comparant les deux options, il est plus facile d'envisager que l’école des sourds puisse être transformée pour répondre aux besoins de l’énoncé de projet .

La structure a été construite en 1985-1986, souligne-t-elle. La taille et la topographie du terrain sont aussi plus favorables à la construction de nouvelles salles de classe et d’espaces communautaires.

Deux options inacceptables pour le CSFP

Dans un courriel, la directrice générale de l’Éducation du CSFPConseil scolaire francophone provincial , Kim Christianson, affirme que le projet de rénovation d’une école ou de l’autre n’est pas beaucoup moins cher si l’on compare le résultat à une nouvelle construction [avec un] centre communautaire .

D’ailleurs, l’emplacement de ces deux édifices ne répond pas aux besoins du CSFP , ajoute-t-elle.

Kim Christianson, directrice générale de l'Éducation du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial espérait commencer l'année scolaire 2022-2023 dans une nouvelle école à Galway, mais le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Derrick Bragg, a indiqué en octobre que si la province décide finalement de bâtir une nouvelle école pour Saint-Jean, le projet ne sera pas réalisé d’ici septembre 2022.

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial vise à construire le nouveau centre scolaire et communautaire dans le secteur Galway pour convaincre plus de familles dans l’ouest de Saint-Jean et dans les villes avoisinantes de Paradise et de Conception Bay South de mettre leurs enfants dans le système francophone.

Il milite aussi pour une école qui pourrait accueillir environ 500 élèves, un chiffre qui éclipse l'ensemble des inscriptions actuelles dans les six écoles francophones à Terre-Neuve-et-Labrador.

Des documents obtenus par Radio-Canada montrent que le personnel du ministre des Transports et de l’Infrastructure étudie comment rénover l’école des sourds pour accueillir jusqu’à 532 élèves.

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial soutient que la construction d’installations modernes fera augmenter rapidement le nombre d’élèves dans le système francophone à Saint-Jean.

Mme Christianson confirme avoir lu le rapport de Stantec, mais ne veut pas accorder une entrevue à Radio-Canada avant la prochaine rencontre du conseil d’administration du CSFPConseil scolaire francophone provincial , la semaine prochaine.

En juin 2019, le gouvernement provincial avait annoncé sa décision d'examiner l'option de rénover d'anciens bâtiments après que Radio-Canada eût révélé que le CSFPConseil scolaire francophone provincial recommandait l’achat d'un terrain dans le quartier Galway qui coûterait 1,5 million de dollars de plus qu'un autre terrain de la même taille à Mount Pearl. La facture totale du projet, qui s’élevait à environ 56 millions de dollars, avait aussi fait sourciller les partis d'opposition.

Selon le CSFPConseil scolaire francophone provincial , le coût total du projet, tel que proposé, est plus élevé que pour une école normale parce qu'il comprend à la fois la construction d’un centre scolaire et d’un centre communautaire.

Le ministère des Transports et des Travaux publics n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada à l’heure où nous écrivons ces lignes.