Des policiers remettront des cadeaux aux jeunes dans le besoin même en temps de pandémie

Cette initiative permet de remettre des cadeaux de Noël aux enfants dans le besoin.

Il y a une dizaine d’établissements dans la région où on a installé des sapins de Noël dans lesquels on a été déposer des prénoms d’enfants qui sont fictifs. Chaque prénom fictif est relié à un enfant de la communauté avec leur âge afin que les citoyens puissent choisir un enfant et lui offrir un cadeau de Noël , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec Nancy Fournier.

Cette campagne initiée en 1986 mobilise des policiers et une équipe de bénévoles.

Une fois que vous avez choisi votre cadeau de Noël, ne pas l’emballer et le retourner où vous avez pris le nom de l’enfant pour qu’il nous soit par la suite distribué pour qu’on puisse faire l’emballage , précise Nancy Fournier.

La campagne de cadeaux de Noël des policiers de Rouyn-Noranda se déroulera jusqu'au 10 décembre.