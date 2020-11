Des conseils pour des fêtes plus sécuritaires durant la pandémie

La Dre Fitzgerald annonce mercredi le dépistage de la COVID-19 chez une personne cinquantenaire du centre de Terre-Neuve récemment rentrée de l’Alberta.

La province a recensé jusqu’à présent 292 personnes atteintes de cette maladie, dont 285 qui se sont rétablies, précise-t-elle. Rappelons que la COVID-19 a aussi coûté la vie de 4 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador.

Janice Fitzgerald remercie les gens qui ont respecté les consignes de la santé publique à l'occasion de l’Halloween et elle les invite à continuer lors des activités commémoratives de l'échec de Guy Fawkes, jeudi, du jour du Souvenir et celles entourant Noël et le jour de l’An.

Tous les rassemblements prévus à ces occasions, qu’ils soient communautaires ou familiaux, doivent être organisés en tenant compte des directives de la santé publique, explique la Dre Fitzgerald. Elle conseille aux gens de réfléchir aux risques de contagion avant de se rendre à tout rassemblement. Toute personne qui ne se sent pas bien doit rester chez elle, souligne-t-elle.

Les rassemblements communautaires de grande ampleur, comme lors de défilés, de feux d’artifice ou de feux de joie, sont déconseillés.

Les rassemblements extérieurs doivent être limités à 100 participants et ces derniers doivent pouvoir maintenir une distance de 2 mètres entre eux.

Les gens doivent être encore plus vigilants pour maintenir un éloignement physique minimal lors d’activités intérieures, car plus les gens sont nombreux, plus ils sont près les uns des autres et plus ils restent présents longtemps, plus les risques de contagion augmentent, explique la Dre Fitzgerald.

Le port du masque, ajoute-t-elle, est un moyen de protection supplémentaire qui ne remplace pas le maintien d’une distance minimale de 2 mètres.

S’il vous plaît, n’oubliez pas que les choses sont différentes en cette période de fêtes alors que nous vivons avec la COVID-19 , conclut la médecin hygiéniste en chef.

Elle invite aussi les gens à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.