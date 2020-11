L'Hôtel-Dieu s’équipe de deux nouveaux appareils de mammographie

Le premier appareil est en fonction depuis le 31 juillet, et le deuxième, depuis le 9 octobre.

Selon le coordonnateur en imagerie médicale et médecine nucléaire au CIUSSS de l’Estrie—CHUS, Alain Turcotte, ces nouveaux appareils devraient permettre d’effectuer une dizaine d’examens de plus par semaine et de diminuer les listes d’attente.

Les deux machines offrent aussi une meilleure précision que leurs prédécesseures, ce qui facilite les diagnostics et réduit les besoins d'examens complémentaires.

Les deux nouveaux appareils ont une option de tomosynthèse, qui permet d’avoir des clichés supplémentaires au niveau du sein de la femme pour permettre une investigation encore plus détaillée des images. , explique M. Turcotte.

Très peu d’attente

Une cinquantaine de patientes sont présentement sur une liste d'attente d'au-delà de trois mois pour obtenir une mammographie, très peu selon Alain Turcotte.

Depuis qu’on a pu reprendre nos activités au niveau de l’imagerie après la première vague de COVID, on a mis beaucoup de mesures en place pour reprendre les retards qui avaient été induits par les mois de mars avril et mai (...) Les nouveaux mammographes vont venir nous soutenir dans ça. Alain Turcotte, coordonnateur en imagerie médicale et médecine nucléaire au CIUSSS de l’Estrie—CHUS

C’est intéressant de voir que malgré la première vague et les mesures qu’on a mises en place, on est à jour dans presque toutes les installations du CIUSSS de l’Estrie , ajoute-t-il.

C’est un don de un million de dollars de la Fondation du CHUS qui a permis d’acheter les deux appareils.