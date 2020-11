Près de 10 millions de dollars pour l’aéroport de Matane

La Ville de Matane était retournée cogner à la porte du ministère lorsque la valeur totale du projet a été revue à la hausse en janvier, après la découverte de fissures dans les fondations de la piste d'atterrissage.

La Ville prévoit donc refaire le drainage de la piste, sa fondation et l’asphalte.

L’aérogare doit également être remise à neuf, une station météo spécialisée en aviation doit être ajoutée, et des arbres doivent être coupés pour assurer la sécurité des avions sur le site.

On avait obtenu du financement, mais ce n’était pas suffisant parce qu’il y avait quelques surprises sur le site, alors on a plaidé pour avoir une rallonge financière et on a fait ça ensemble , explique le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui se dit satisfait du dénouement de ce dossier.

Ça donne des résultats très concrets pour notre population, pour les gens qui veulent venir à Matane en avion, mais aussi pour des gens qui ont besoin d’évacuer la région pour se rendre dans des centres hospitaliers en situation d’urgence. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Cette subvention provient du Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, qui finance jusqu'à 75 % du projet. La Ville de Matane refuse de dévoiler le coût total des travaux pour l'instant puisque l'appel d'offres est toujours en cours.