TransAlta cessera l’exploitation du charbon

La compagnie d’électricité basée à Calgary, TransAlta, annonce qu'elle fermera sa mine de Highvale, à l’ouest d’Edmonton, d’ici la fin de 2021 et ne produira plus d’énergie à partir du charbon à compter du 1er janvier 2022.

Selon la présidente de TransAlta, Dawn Farrell, la fin de l’exploitation du charbon à Highvale surrvient quatre ans avant l’échéance prévue.

La mine, qui est située à 70 kilomètres à l’ouest de la capitale albertaine, est ouverte depuis 1970 et est la dernière en activité pour la compagnie. Les deux autres mines de TransAlta, une au Canada et l'autre aux États-Unis, ont cessé l’exploitation du charbon et sont en processus de réhabilitation des terres.

Highvale fournit huit millions de tonnes de charbon par an aux centrales de TransAlta.

L’entreprise convertira également ses deux centrales Keephills unit 1 et Sundance unit 4 au gaz naturel.

Ces deux annonces ont été faites durant la présentation des résultats financiers de l’entreprise. Le fournisseur d’électricité a déclaré une perte de 136 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre alors qu’elle avait enregistré un profit de 51 millions à la même période l’année dernière.

Les revenus pour le trimestre ont été également en baisse à 514 millions de dollars contre 593 millions au troisième trimestre 2019.