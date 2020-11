86 cas de COVID-19 et 2 décès de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean donnera les détails sur la répartition des nouveaux plus tard dans la journée. Une conférence de presse est prévue à 14 h.

Depuis le début de la semaine, 48 cas se sont ajoutés mardi et près du double, soit 105 cas, lundi. Il s’agissait d’un nombre record.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 1547 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Au Québec, le bilan quotidien fait état de 1029 nouveaux cas de coronavirus et de 33 décès supplémentaires.

Plus de détails à venir