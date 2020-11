Un médecin de Winnipeg atteint de la COVID-19 demande du renfort pour les hôpitaux

Le docteur Owen Mooney, un spécialiste en médecine interne à l’Hôpital Saint-Boniface a vu passer des patients atteints de COVID-19 au cours de la dernière semaine alors qu’il a du rester disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Au cours de cette période, sept ou huit de ses propres patients sont morts du virus, mais il ne s’attendait pas à ce que le virus le touche également.

Le médecin Owen Mooney explique que ce fut la semaine la plus déchirante, la plus difficile et la plus émotionnelle qu’il a jamais vécue.

J'ai vu les effets de la COVID-19 et la rapidité avec laquelle elle peut affecter les personnes vulnérables. Maintenant que j'en fais l'expérience, je vois que c'est une maladie mortelle. C'est terrifiant. Docteur Owen Mooney, médecin à l'Hôpital Saint-Boniface atteint de la COVID-19

Le docteur Owen Mooney fait partie des centaines de médecins signataires d’une lettre adressée au premier ministre pour exhorter ce dernier à apporter une réponse forte à la hausse des cas de la maladie dans la province. Son expérience personnelle des derniers jours lui a davantage fait prendre conscience de l'urgence de prendre la pandémie plus au sérieux.

Le seul moment d'agir, c'est maintenant. Nous n'avons pas plus de temps , indique Owen Mooney.

Le système est sur le point de s'effondrer.... Nous sommes vraiment à un point de basculement et, pour être honnête avec vous, il se peut que nous l'ayons largement dépassé. Et je m'inquiète vraiment pour les prochaines semaines. Dr Owen Mooney, médecin à l'Hôpital Saint-Boniface atteint de la COVID-19

Augmenter la capacité des soins intensifs

Le médecin Owen Mooney a eu des journées occupées dans les hôpitaux dernièrement. Il évoque la complexité de gérer en même temps plus de 40 patients atteints de la COVID-19 et la précaution dans l’utilisation des équipements de protection individuels. Ce qui est mentalement épuisant , dit-il

Vous avez un personnel de santé qui n'est pas habitué à gérer la façon dont ces patients arrivent malades.

L'infirmière en chef de Soins communs Manitoba Lanette Siragusa doit dévoiler un plan de lutte contre la pandémie au personnel hospitalier cette semaine. Le Docteur Owen Mooney espère voir comment la capacité de l'unité de soins intensifs sera augmentée pour répondre aux besoins de cinquante patients.

Je suis terrifié , reconnaît-il ajoutant que les semaines à venir ne feront qu'apporter plus de patients alors que les hôpitaux sont déjà débordés.

Nous n'avons pas le personnel nécessaire. Il doit y avoir un effort concerté pour doter ces unités en personnel. Quel que soit le plan d'urgence qui sera rendu public dans les prochains jours, nous devons disposer des ressources nécessaires pour assurer la sécurité des patients gravement malades. Dr Owen Mooney, médecin à l'Hôpital Saint-Boniface atteint de la COVID-19

L'Hôpital Saint-Boniface, aux prises avec une éclosion de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Vous devez vous isoler

Malgré sa maladie, le docteur Owen Mooney lance un appel aux Manitobains afin de prendre la pandémie au sérieux et de s’imposer des restrictions.

En tant que Manitobains, nous devons aller plus loin que les restrictions actuelles de la santé publique. Vous devez vous isoler et limiter vos contacts avec l'extérieur.

Owen Mooney rappelle également à la population la nécessité de se laver les mains, de garder une distance sociale et de porter un masque à l’extérieur.

Nous ne sommes malheureusement qu'au début de cette croissance exponentielle et je m'inquiète de ce que les deux prochaines semaines vont nous apporter , ajoute-t-il.

Susan Krepart a publié un message sur Facebook pour demander aux gens de rester chez eux. Photo : CBC / Erin Brohman

Sa femme, Susan Krepart, qui est symptomatique et attend ses propres résultats a aussi publié un message sur Facebook exhortant les gens à rester chez eux et à prendre le virus au sérieux. Mardi soir, le message a été partagé plus de 1000 fois dans les réseaux sociaux.

Avec les informations d'Erin Brohman