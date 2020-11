Quel sens donner à la menace de Trump de saisir la Cour suprême?

Ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions, notamment parmi les juristes, qui ne voient aucun argument pouvant justifier une telle démarche.

Dans le camp démocrate, on prévient le président sortant : ce serait une défaite embarrassante .

Il risque l'une des défaites les plus embarrassantes qu'un président ait jamais subie devant la plus haute juridiction du pays s'il saisit la Cour Suprême avant la fin du dépouillement, alors que le résultat de l'élection présidentielle américaine est encore incertain , a déclaré Bon Bauer, un ancien juriste de la Maison-Blanche.

Je ne connais pas d’arguments légaux établis qui lui permettent d’obtenir de la Cour suprême de s’immiscer dans le comptage des votes , estime Daniel Marien, professeur de science politique à l'Université Central Florida Sujet en entrevue à Tout un matin.

Ça me paraît tout à fait fantaisiste, mais c’est aussi la manière de Donald Trump de jouer dur, d’inventer des normes et des interprétations légales qui vont dans son sens et de manipuler le système.

Daniel Marien, professeur de science politique à l'Université Central Florida