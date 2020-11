COVID-19 : 987 nouveaux cas et 16 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 987 nouveaux cas de COVID-19, mercredi, en légère baisse comparativement au record de 1050, mardi.

Les régions les plus touchées sont :

Toronto : +319 cas

Peel : +299 cas

York : +85 cas

Durham : +62 cas

Ottawa : +48 cas

Halton : +47 cas

Hamilton : +32 cas

Au total, l'Ontario a recensé 79 692 infections depuis le début de la pandémie.

Quant au nombre de morts, le bilan augmente à 3182 avec les 16 décès qui s'ajoutent, mercredi.

Il faut remonter au 20 juin pour avoir plus de décès dans une journée.

Six éclosions de plus ont été recensées dans les centres de soins de longue durée et sept, dans les maisons de retraite.

Plus de détails à venir