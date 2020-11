Les ventes de maisons en Estrie ont fait un bond spectaculaire depuis le début de la pandémie et les propriétés partent très rapidement, mais des coûts importants viennent avec l'achat ou la vente d'une maison.

Me Myriam Paré, notaire à Sherbrooke, constate qu'on est actuellement dans un marché de vendeurs et les taux d'intérêt au cours des 20 dernières années n'ont jamais été aussi bas.

Il y a plusieurs aspects à considérer lorsque vient le temps de vendre une maison et selon elle, les coûts sont plus élevés pour les vendeurs que pour les acheteurs.

Le vendeur doit notamment faire produire un certificat de localisation au coût de 1300$ environ.

Elle observe que plusieurs vendeurs font faire eux-mêmes une inspection de leur maison afin d'apporter les correctifs nécessaires avant de la vendre, une démarche qui coûte de 600$ à 1000$.

Un aspect important à considérer selon Me Myriam Paré concerne les frais de quittance pour faire casser l'hypothèque ou la marge de crédit.

Coûts pour les acheteurs

Pour les acheteurs, en plus des coûts de déménagement, le nouveau propriétaire d'une maison recevra un compte pour les droits de mutation immobilière, communément appelés « taxe de bienvenue » de la part de la municipalité.

C'est aussi l'acheteur qui doit payer les coûts de notaire et à Sherbrooke, les coûts varient entre 1000 $ et 2400 $.

Selon Me Myriam Paré, une situation qu'on observe fréquemment est la vente d'une maison sans garantie légale.

Acheter une maison sans garantie légale peut faire en sorte de diminuer le prix de vente, mais cela se fait aux risques et périls de l'acheteur, car il n'a pratiquement aucun recours contre le vendeur s'il y a des vices cachés. Me Myriam Paré, notaire

Pièges à éviter

Comme les maisons à vendre se font de plus en plus rares, cela crée un phénomène de surenchère et les gens veulent agir rapidement.

Selon la notaire Myriam Paré, les clients font l'erreur de mettre des délais trop serrés pour les services d’arpenteurs ou pour les institutions financières qui sont actuellement débordés.

Il faut prévoir un délai d’au moins un mois pour l’obtention du certificat de localisation et du financement.