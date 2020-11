Dans une vidéo tirée d’un comité sur la santé, Cameron Friesen s’interroge et questionne les motivations des médecins qui ont écrit une lettre ouverte au premier ministre, Brian Pallister.Ces derniers demandent, dans leur lettre, plus de fermeté et un financement d’urgence afin de faire face à la hausse des cas de COVID-19 dans la province.

Je m’interroge sur les motivations de produire cette lettre, de le faire à un moment où ils savaient que cela aurait le plus d’effets et que cela causerait du chaos dans le système , développe Cameron Friesen dans la vidéo, publiée par le chef de l’opposition néo-démocrate au Manitoba, Wab Kinew, sur Twitter.

350 signatures

Je connais beaucoup de ces médecins, je leur parlerai. Je comprends, ils ont peur. Ils veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs patients et je suis entièrement d’accord , poursuit le ministre.

Les Manitobains doivent comprendre que ceux qui sont responsables [de gérer la crise] ont le contrôle , ajoute-t-il.

Dans la lettre publiée lundi, les médecins disent qu’ils ont voulu l’écrire parce qu’ils s’alarmaient de la lenteur de la province à répondre à la situation relative à la COVID-19 au Manitoba. Elle intervenait trois jours après la publication d’une autre lettre, signée par douze médecins, qui demandaient au gouvernement provincial d’ordonner un confinement.

Mardi soir, elle avait été signée par 350 médecins et chercheurs.

Profondément insultant

Un médecin en soins intensifs en charge de malades de la COVID-19 juge que les commentaires du ministre sont mal informés et profondément insultants pour les équipes de soignants .

Plusieurs d’entre nous sont consternés , dit Eric Jacobsohn, qui travaille dans les départements de soins intensifs du Centre des sciences de la santé et de l’Hôpital Saint-Boniface. Il est, lui-même, signataire de la lettre.

Le groupe de personnes qui a signé cette lettre n'avait aucune intention malveillante ou politique. Ce sont des personnes en première ligne qui s'occupent des patients. Certains de ces médecins sont devenus gravement malades avec la COVID , ajoute-t-il.

Des centaines de médecins et de chercheurs ont été incités par le nombre chaotique de patients qu'ils voyaient et ont rédigé la lettre en un jour avant de l'envoyer, développe-t-il.

Il est scandaleux de suggérer que cette lettre a été, en quelque sorte, soigneusement pensée et programmée au plus fort de l'épidémie , s’insurge Eric Jacobsohn.

Demande d’excuses

Il fait remarquer que les médecins épuisés ont pris un grand risque en publiant leurs préoccupations dans l'intérêt de la santé publique.

Franchement, la chose la plus simple à faire est d’aller au travail, de passer la journée, d’essayer de rester en sécurité et d’espérer que les choses s'arrangeront. Même si un tsunami semble arriver, que vos collègues tombent malades, que les infirmiers tombent malades et que des problèmes de personnel semblent se profiler , résume-t-il.

Les gens ont pris le temps de s'impliquer, de plaider, de faire des suggestions, et pour cela, ils ont dit qu'on créait la peur et le chaos? Eric Jacobsohn, médecin en soins intensifs

Il ajoute que les responsables de la santé de la province devraient prendre l'avis des médecins, au lieu de remettre en question leurs motivations.

Sur le plan personnel, je pense que le ministre doit des excuses.

CBC a contacté le ministre de la Santé pour qu'il réagisse à ces critiques, mais sans réponse au moment de la publication de cet article.

Interrogé lundi sur la lettre, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a dit qu'il était sensible aux commentaires des médecins.

Lanette Siragusa, l'infirmière en chef de Soins communs, a, elle, indiqué qu'elle n'avait pas vu la lettre et que les médecins ne lui en avaient pas parlé.