Élection présidentielle : les Américains retiennent leur souffle

Alors que les autorités poursuivent le dépouillement du scrutin, c’est tout le pays — et le monde entier — qui retient son souffle en attendant de voir si ce seront les cours américaines qui décideront du gagnant.

James Natsis est professeur de langues à l'université West Virginia State. Il dit qu'il n'accepte pas encore la déclaration de victoire prononcée par Donald Trump, tôt mercredi matin, tant que le dépouillement du scrutin ne sera pas terminé. Photo : Radio-Canada

On se réveille ce matin dans le suspens , indique James Natsis, un professeur de langues à l’université West Virginia State, qui vit entre Charlottesville en Virginie de l’Ouest, et Louisville, au Kentucky.

Des deux côtés, si on est démocrate ou républicain, tout le monde aimerait bien résoudre cette affaire parce qu'on a eu pas mal de tensions dans ce pays. James Natsis, professeur de langues à l’université West Virginia State

Ce dernier indique que la situation est présentement calme, et que le monde continue de tourner. Les gens iront au boulot ce matin , mais il estime que le réel clivage social se tient sur les réseaux sociaux, où il observe une rhétorique de plus en plus enflammée chez ses concitoyens.

Les électeurs n’acceptent pas la victoire autoproclamée de Trump

Quant à la victoire autoproclamée de Donald Trump, que le président a répétée à plusieurs reprises sur Twitter et devant les caméras tôt mercredi, M. Natsis a ses doutes.

Selon le professeur, le président devrait attendre que tous les votes dûment soumis soient comptabilisés.

Je préfère accepter le résultat moins désirable pour moi, que de tricher , explique-t-il, en ajoutant que le moment où on ne peut pas compter sur notre scrutin, on sera vraiment foutus .

Quand on prend l'histoire de notre pays, c'est depuis les origines que l'on compte sur ce processus. Que ce soit maintenant, il y a 100 ans ou 200 ans, c’est le processus qui est plus important que le résultat d'aujourd'hui.

Stephen Juan Ortego est présentement architecte à Lafayette, en Louisiane. De 2012 à 2016, il était représentant dans l’Assemblée législative de Louisiane. Photo : Avec l'autorisation de Stephen Ortego

Pour l'architecte Stephen Juan Ortego, un ancien représentant démocrate dans l’Assemblée législative de Louisiane qui réside à Lafayette, en Louisiane, c’est de la politique, alors tout le monde peut dire n’importe quoi .

Les politiciens vont tout le temps dire ce qu'ils veulent voir. Mais en même temps ce n’est pas la réalité : il faut compter les voix. Si ça prend toute la semaine, ça prend toute la semaine. Stephen Juan Ortego, ancien représentant dans l’Assemblée législative de Louisiane

En début de journée, mercredi, sept États n’avaient pas réussi à dépouiller de 10 à 40 % des bulletins de vote. Ainsi, des millions de bulletins de vote n’avaient pas encore été comptabilisés.

En attendant les résultats, l’ancien politicien dit qu’il gardera l’œil sur sa télévision toute la journée aujourd’hui pour suivre de près le dépouillement des derniers votes.

Washington DC se prépare pour d'éventuelles manifestations. Photo : Getty Images / Chris McGrath

Pendant ce temps, le spectre de la violence politique plane dans les grandes villes américaines. À Washington, plusieurs commerces ont barricadé leurs vitrines en anticipant d’éventuelles violentes réactions au résultat qui sera prochainement annoncé.

M. Ortego dit qu’il ne craint pas pour l’instant que des évènements violents puissent survenir à Lafayette même s’il rappelle que, plus tôt cette année, des individus munis d’armes à feu défilaient dans les rues de sa ville.

Ça peut changer à tout moment , dit-il.

