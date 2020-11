Éclosion de COVID-19 à la Résidence des Bâtisseurs de Matane

L'éclosion est située au 2e étage de l'établissement. Les résidents en ressources intermédiaires, qui correspondent aux places subventionnées par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux pour les personnes en perte d'autonomie, sont en isolement préventif car l'éclosion survient sur leur étage.

La porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Ariane Doucet-Michaud, indique également que les résidents qui habitent les 209 unités de logements et tous les employés passeront un test de dépistage mercredi et jeudi.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux avait indiqué plus tôt mercredi que deux personnes avaient contracté la COVID-19 à la résidence pour personnes âgées, sans confirmer alors qu'il s'agissait d'une éclosion.

Pour parler d'éclosion, l'enquête devait démontrer qu'il y a eu transmission à l'intérieur de la résidence.

Une femme de 89 ans est actuellement dans un état critique à l'hôpital de Rimouski après avoir contracté le virus à la résidence.

La passerelle de la Résidence des Bâtisseurs de Matane. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

On ignore si l'autre personne atteinte est un résident ou un employé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirme que des travailleurs d'une agence extérieure étaient sur place, mais, pour l'instant, on ignore s'ils sont à l'origine de l'éclosion. Le protocole sanitaire pour les employés d'agence est la responsabilité des Bâtisseurs et non du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La direction de la Résidence des Bâtisseurs n'a pas voulu commenter pour l'instant. L'entreprise a décidé de relayer les demandes médias à une agence de communication montréalaise.

Un autre cas dans un CHSLD

Par ailleurs, un employé du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane a aussi reçu un résultat positif lors d'un test de dépistage pour la COVID-19.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, dit ne pas s'inquiéter de la situation.

On demande aux gens d'être solidaires, de respecter les consignes et de rester calme aussi. Jérôme Landry, maire de Matane

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

C'est une situation qu'on connaît : on voit nos voisins qui ont des éclosions, donc il s'agit tout simplement d'être responsable et on pense qu'on va être capable de gérer cette situation à Matane , ajoute le maire.

Ces trois nouveaux cas de COVID-19 n'ont pas encore été ajoutés au bilan régional. Pour l'instant, la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie affiche un total de 15 infections confirmées depuis le début de la pandémie.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay et de Jean-François Deschênes