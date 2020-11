Le Canada demeure prudent en attendant l'issue de la présidentielle américaine

Le premier ministre Justin Trudeau marchait visiblement sur des œufs, mercredi. Il y a un processus électoral en cours aux États-Unis et, évidemment, comme tout le monde, on continue de le suivre et on va continuer de regarder attentivement ce qui se passe , a-t-il déclaré à son arrivée au Parlement.

Son vis-à-vis conservateur n'a pas été plus loquace. On va voir les résultats , s'est contenté de dire Erin O'Toole avant de s'engouffrer dans l'édifice où se tenait la réunion de son caucus.

Une telle prudence s'impose, a reconnu le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet en point de presse. Selon lui, le premier ministre du Canada devrait s'abstenir de mettre son doigt dans la trappe à souris , du moins pour les 24 prochaines heures .

M. Blanchet avait pourtant signifié plus tôt cette semaine – à l'instar du chef néo-démocrate Jagmeet Singh – sa préférence pour Joe Biden. Interrogé sur le sujet, il a estimé qu'à titre de leader du Bloc québécois, il pouvait jouir d'une liberté de parole plus grande que celle du chef du gouvernement canadien.

Quant au premier ministre du Québec, François Legault, il a promis sur Twitter de continuer de travailler fort pour faire prospérer [la relation Québec-États-Unis], peu importe le président que les Américains auront choisi .

On aurait aimé un résultat plus peut-être plus franc , a admis pour sa part la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Avec la collaboration de Louis Blouin et La Presse canadienne