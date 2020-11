Des experts dénoncent le plan de déconfinement du gouvernement Ford

Le premier ministre Doug Ford a annoncé mardi que les restrictions imposées dans les régions de Peel, de York et d'Ottawa seraient levées à compter du 7 novembre. Ces secteurs passeront alors en zone orange.

Pour Toronto, le changement doit avoir lieu une semaine plus tard.

Les bars, les salles à manger des restaurants et les salles d'entraînement, notamment, pourront ainsi rouvrir leurs portes, mais avec des mesures strictes de prévention des infections.

La province a aussi indiqué qu'il n'y aurait pas de reconfinement (zone rouge) avant que le pourcentage des tests dépistage qui sont positifs ne dépasse 9,9 %. Les autorités évalueraient également des critères comme la capacité des hôpitaux et le traçage.

En octobre, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, avait pourtant affirmé qu'il était inquiétant de voir que le taux de positivité dans la province était de près de 3 %.

Le Dr Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital St. Joseph's de Hamilton et professeur à l'Université McMaster, soutient que le gouvernement Ford a fixé la barre beaucoup trop haute pour l'imposition de restrictions.

Le Dr Isaac Bogoch de l'Hôpital général de Toronto se réjouit de voir que la province a établi publiquement des critères clairs pour le confinement.

Mais il affirme lui aussi qu'un taux de positivité de 10 % à Toronto, par exemple, serait « très problématique ».

J'aurais espéré qu'il y ait une intervention [gouvernementale] avant d'en arriver là , ajoute-t-il. Le Dr Bogoch espère que la province va ajuster ses critères.

L'épidémiologiste Colin Furness pense que les nouveaux critères et le déconfinement annoncé par le gouvernement Ford dans les zones chaudes sont un pas dans la mauvaise direction.

Le premier ministre souhaite vraiment que les commerces soient ouverts et il veut que les choses soient terribles avant de les fermer à nouveau , lance-t-il.

Oubliez le rouge, il faudra passer directement au gris [le niveau d'alerte le plus élevé] et tout confiner [si le taux de positivité atteint 10 %]. Il faudra fermer bien plus que les restaurants à ce moment-là.

Colin Furness, professeur à l'Université de Toronto