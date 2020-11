Biden maintenant en avance sur Trump au Wisconsin et au Michigan

Joe Biden a repris la tête mercredi matin au Wisconsin et au Michigan, deux des États-clés qui n'ont toujours pas complété le dépouillement des votes exprimés, tenant les Américains et le monde en haleine quant au résultat de la présidentielle américaine.

Selon les derniers résultats fournis par le Wisconsin, qui offre 10 grands électeurs au vainqueur, le candidat démocrate est en avance par 20 700 voix. Il obtient 49,5 % des suffrages comptabilisés, contre 48,8 % pour le président républicain sortant, avec 97 % du dépouillement complété.

M. Trump avait causé la surprise en remportant cet État en 2016 par moins de 30 000 votes, et une victoire de M. Biden serait majeure, tant elle le rapprocherait du seuil de 270 grands électeurs nécessaires pour remporter la présidentielle.

Selon les données confirmées par CBC/Radio-Canada, M. Biden obtient en ce moment 224 électeurs, contre 213 pour le président sortant. Associated Press, qui effectue son propre décompte, accorde plutôt 238 grands électeurs au candidat démocrate; l'agence lui concède l'Arizona et 3 des 4 grands électeurs du Maine.

Le Michigan, dont les 16 grands électeurs ont été remportés par M. Trump par à peine 10 000 vois en 2016, est un autre État-clé sur lesquels les yeux sont braqués mercredi matin,

Avec 89 % des votes dépouillés, M. Biden reçoit 49,3 % des appuis contre 49,1 % pour M. Trump. Son avance est de moins de 10 000 voix.

Une bonne partie du vote manquant provient du comté de Wayne, qui inclut Détroit : à cet endroit, M. Biden obtient jusqu'ici deux votes sur trois, et 30 % des votes, soit environ 280 000 bulletins, restent encore à comptabiliser.

Règle générale, les votes par anticipation sont considérés favorables aux démocrates, le parti ayant invité ses partisans à agir de la sorte pour éviter de longues files d'attente en raison de l'épidémie de COVID-19.

Les votes provenant des milieux urbains, comme Détroit, sont aussi considérés plus favorables aux démocrates.

La secrétaire d'État du Michigan, Jocelyn Benson, a dit croire que la quasi-totalité des votes devraient être comptabilisés avant la fin de la journée. Parmi eux se trouvent 2 millions de votes postaux, qui ne pouvaient être dépouillés avant la fermeture des bureaux de scrutin.

Il est par ailleurs toujours impossible de déterminer avec certitude qui a remporté la Pennsylvanie, la Georgie, le Nevada, la Caroline du Nord et l'Alaska.

Qu'est-ce qui explique ces retards?

D'abord, la pandémie a compliqué le processus électoral puisque près de 100 millions d’Américains ont choisi le vote par correspondance ou par anticipation. Rappelons que les républicains sont plus nombreux à voter en personne, ce qui peut influer sur le résultat.

Dans nombre d'États, le dépouillement des votes par correspondance a commencé il y a plusieurs jours. Mais dans certains États, le décompte a commencé seulement mardi. Et dans certains cas, seulement après la fermeture des bureaux de vote.

Pennsylvanie (20 grands électeurs)

En Pennsylvanie, M. Biden a un important écart à combler : avec 78 % des votes dépouillés, M. Trump est crédité de 54,2 % des appuis, contre 44,5 % pour M. Biden.

Le démocrate tire de l'arrière par environ 542 700 votes, mais plus de 1,55 millions de votes n'ont toujours pas été enregistrés.

Selon le gouverneur de l'État, le démocrate Tom Wolf, le dépouillement tarde à être complété en raison des quelque 3 millions de votes envoyés par la poste.

Environ 50 % de ces bulletins, qui ne pouvaient être dépouillés avant la fermeture des bureaux de vote, mardi soir, ont été comptés jusqu'ici.

M. Wolf a assuré que tous les votes seront dûment comptabilisés, mais a indiqué que la patience est de mise. Il a convenu que le dépouillement ne devrait pas être complété mardi.

Avec le Wisconsin et le Michigan, la Pennsylvanie est l'un des trois États que M. Trump a remporté à la surprise générale en 2016.

Georgie (16 grands électeurs)

Dans cet État, 92 % des bulletins de vote ont été dépouillés, mais le résultat est si serré, qu’il est impossible d’y déclarer pour l'instant un gagnant.

Pour l'heure, Donald Trump récolte 50,5 % des suffrages, contre 48,3 % pour M. Biden. Son avance est d'environ 104 000 votes.

La métropole, Atlanta, n’avait pas terminé son dépouillement mardi soir. Les agents électoraux du comté de Fulton (qui inclut Atlanta), qui comptabilisent les votes par correspondance, ont été renvoyés à la maison pour la nuit. Une rupture de ligne d'eau a par ailleurs retardé le décompte dans cette métropole de la Georgie.

Trois comtés en banlieue d’Atlanta, qui comptent un grand nombre d'électeurs, tardent eux aussi à fournir leurs résultats.

Caroline du Nord (15 grands électeurs)

Si 95 % des bulletins de vote ont été comptés dans cet État, le résultat est très serré. M. Trump y obtient 50,1 % des suffrages, contre 48,7 % pour M. Biden. Son avance est d'environ 77 000 votes.

La Cour suprême a récemment statué que la Caroline du Nord pouvait compter les bulletins de vote arrivés jusqu'à neuf jours après le 3 novembre pourvu qu'ils portent le cachet de la poste à cette date.

Arizona (11 grands électeurs)

Selon Associated Press et Fox New, Joe Biden a remporté cet État, même si environ 80 % des bulletins de vote ont été dépouillés.

Les autres médias hésitent à déclarer un gagnant, parce qu'il reste encore 14 % des votes à venir dans le comté de Maricopa, qui inclut Phoenix, et qui comprend 60 % des électeurs.

Ces votes pourraient faire pencher la balance du côté républicain ou démocrate.

Nevada (6 grands électeurs)

Dans cet État, Donald Trump détient une légère avance avec 49,3 % des votes comptabilisés contre 48,7 % pour Joe Biden. 86 % des bulletins de vote ont été dépouillés.

Mardi, un tribunal du Nevada a accepté une requête de l’équipe Trump pour prolonger les heures d'ouverture de certains bureaux de scrutin dans le comté de Clark (qui compte 70 % des électeurs), après que des problèmes techniques eurent retardé l’ouverture dans ces bureaux. Cela a en partie ralenti la sortie des résultats.

Comme la Pennsylvanie, le Nevada continuera à compter les bulletins de vote reçus au cours des prochains jours, à condition qu'ils aient un sceau de la poste indiquant qu’ils ont été envoyés au plus tard le 3 novembre.

Des contestations judiciaires à venir

Le président Trump a annoncé pendant la nuit qu’il était prêt à contester les résultats en cour et qu’il tenterait même de stopper le reste du dépouillement.

C’est sans compter les quelque 300 poursuites déjà devant les tribunaux pour contester certaines règles entourant le vote postal et qui pourrait aussi étirer le processus de décompte.

Même si un petit nombre de votes est contesté, ces manoeuvres judiciaires pourraient avoir une influence sur les États où l'écart entre Donald Trump et Joe Biden est si petit que quelques milliers de votes, voire quelques centaines, pourraient faire toute la différence.

Avec la collaboration de Mélanie Meloche-Holubowski