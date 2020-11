Des Américains de l’Est-du-Québec angoissés et épuisés après la soirée électorale

« C’est comme un match de hockey qui ne se termine pas », lance une Américaine originaire de Sept-Îles, au lendemain d'une soirée électorale haute en couleur qui n’a pas permis de déterminer qui entre Donald Trump et Joe Biden sera le prochain président des États-Unis.

Vanessa Peace habite au Texas depuis une quinzaine d’années. Au micro de l’émission Bonjour la Côte, elle affirme attendre les résultats de ces élections avec impatience et fébrilité.

C’est l’angoisse, c’est l’excitation et c’est l’épuisement. Vanessa Peace, résidente du Texas

Elle raconte que c’est la première fois qu’elle constate une telle division chez les électeurs américains. Le Texas, historiquement, c’est républicain et c’est la première fois que les gens se posent autant de questions , remarque-t-elle.

Vanessa Peace témoigne même de tensions très vives dans la région où elle habite, si bien qu’elle prévoit éviter de sortir de chez elle dans les prochains jours. Ces tensions ont d'ailleurs motivé des commerçants américains à barricader leurs boutiques.

Les manifestations républicaines étaient agressives. Ça ne donne pas envie d’aller se promener et de faire nos commissions alors on reste à la maison jusqu’à ce que ce soit terminé et qu’on voit comment ça se passe , indique-t-elle.

Les magasins barricadés sur la 5e avenue à New York. Photo : AFP / TIMOTHY A. CLARY

Même son de cloche du côté de Marcel Simoneau, acteur et réalisateur originaire de Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent, et qui habite maintenant à Brooklyn. À l'émission Info-réveil mercredi matin, il a affirmé être certain qu’il y aura du grabuge.

Pas de surprise

Pour sa part, le Rimouskois François Castonguay, qui habite en Californie depuis quatre ans, n’est pas surpris que cette soirée électorale s'étire ainsi.

Il affirme qu'il s’attendait à ce que le résultat soit serré, ainsi qu’à un discours de victoire précipité de Donald Trump.

François Castonguay travaille comme auxiliaire d'enseignement à l'Université de la Californie. Il se dit inquiet d'une possible victoire de Donald Trump, en raison de l'habitude qu'a le président de nier certains faits reconnus par la communauté scientifique.

Trump met en péril la vie scientifique en général. En tant que futur professeur à l’université, c’est très probable que j’envisage un autre marché que le marché américain en raison des politiques de Trump. François Castonguay, résident de la Californie

Il affirme que les Américains attendent impatiemment le résultat de l'élection présidentielle, qui pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours.