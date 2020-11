Des agriculteurs estriens attendent avec impatience le résultat des élections américaines

Après avoir observé pendant quatre ans les mesures protectionnistes du gouvernement de Donald Trump, le producteur laitier et vice-président de l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie (UPA-Estrie), Michel Brien, dit espérer un changement de présidence.

Après la dernière élection, le président des États-Unis avait demandé de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (...) et dans notre cas, au niveau des producteurs laitiers, il a fallu céder 3,9 % du marché. (...) C’est pour ça que cette élection-là nous intéresse autant. , a-t-il expliqué en entrevue à Par ici l’info.

Il croit cependant que le protectionnisme américain va continuer, même si Joe Biden accède à la Maison-Blanche. Ils sont aussi protectionnistes l’un que l’autre, mais dans le cas de M. Biden, c’est une personne avec qui ce sera plus facile de négocier et de discuter .

À écouter : Entrevue avec Michel Brien à Par ici l'info

On ne sait jamais à quoi s’attendre

Pour M. Brien, l’imprévisibilité de Donald Trump a représenté un grand problème pour les agriculteurs au cours des quatre dernières années.

Il donne le conflit entre la Chine et les États-Unis comme exemple.

Quand le gouvernement américain a imposé des taxes sur les biens chinois, la Chine a diminué ses achats de céréales, et ça a fait baisser le prix des grains. Après, ils ont recommencé à se parler, donc le prix des céréales est remonté cet automne... Chaque décision qu’il prend a des impacts sur l’agriculture québécoise. Michel Brien, producteur laitier et vice-président de UPA-Estrie

En entrevue au Téléjournal Estrie cette fin de semaine, la ministre fédérale de l’Agriculture Marie-Claude Bibeau s’est dite sensible aux doléances des agriculteurs. On essaie de donner plus de prévisibilité à nos producteurs avec des programmes de gestion des risques , a-t-elle souligné.

Comme le reste de la planète, M. Brien suivra avec attention les résultats du scrutin, mais ne se dit pas surpris par le déroulement des élections. Ça fait quatre ans que l'on connaît M. Trump, on ne sait jamais trop à quoi s’attendre!