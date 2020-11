Mauriciens aux États-Unis: confiance chez les Républicains, crainte chez les Démocrates

L’incertitude plane au lendemain des élections américaines, alors que les résultats ne permettent pas encore de déclarer un gagnant . Du côté des gens de la Mauricie, on note une confiance du côté républicain et une inquiétude chez les Démocrates.

C’est du moins ce qui ressort des entrevues réalisées mercredi à l'émission Toujours le matin avec Julie Lesage, une Trifluvienne d’origine qui habite au Texas depuis six ans et qui se réjouit de la percée encore cette année de Donald Trump, puis avec Marie-Noëlle Marquis, une cinéaste de la Mauricie qui habite désormais la Californie et qui se réveille aujourd’hui avec une inquiétude bien sentie.

Côté républicain

De Houston au Texas, Julie Lesage est ravie de constater que pour le moment, les choses vont rondement pour les Républicains. Cette année, contrairement à il y a quatre ans, elle a voté pour Donald Trump.

La dame estime qu'il n’est pas le dictateur qu’elle appréhendait. Elle a plutôt apprécié son travail à la Maison blanche.

Il a déréglementé et il a fait du ménage dans le parti et à l'intérieur des instances, dit-elle. C’est très bien pour le parti et pour le gouvernement.

Mme Lesage dit être de celles qui n’aiment pas qu’un gouvernement fédéral puisse être trop interventionniste et elle a apprécié cet aspect dans la gestion de la pandémie de Donald Trump.

La façon dont Trump a géré la COVID a été exemplaire, considère-t-elle. La santé revient aux États et c'est ce qu’il a fait. Il a demandé aux gouverneurs de gérer eux-mêmes.

Quant à la possibilité qu’il revendique les résultats à venir, le président demeure sous haute surveillance, dit-elle.

Avec tous les gens qui étaient contre lui, avec les médias qui étaient contre lui, il n’a pas beaucoup de jeu pour faire sa loi. Julie Lesage, résidante du Texas

Le candidat démocrate Joe Biden (à gauche) et le candidat républicain, Donald Trump (à droite). Photo : AFP / ANGELA WEISS

Démocrate inquiète

À l’autre bout du pays, dans une Californie qui demeure fidèle au parti démocrate, Marie-Noëlle Marquis est inquiète. La dame de la Mauricie habite dans cet état pour nourrir son métier de cinéaste. Or, devant la menace de voir Donald Trump rester à la présidence pour quatre autres années, elle réfléchit à la possibilité de réintégrer le Québec éventuellement. Elle confie d’ailleurs que plusieurs personnes sont dans ce questionnement autour d’elle.

Cela dit, elle se croise les doigts pour que les résultats favorisent son candidat préféré, Joe Biden.

C’est inquiétant mais on garde espoir et on attend de voir. Tout va se jouer autour de la Pennsylvanie, on dirait… Marie-Noëlle Marquis, résidente de la Californie

Mme Marquis se questionne par ailleurs sur le comportement qu’aura Donald Trump au cours des prochains jours face au décompte des votes qui ont été acheminés par la poste.

Elle explique qu’autour d’elle, l’inquiétude est grande, notamment du fait qu’on n’apprécie pas la gestion de la COVID par Donald Trump. D'autant plus qu’en Californie, l'industrie du cinéma et du spectacle en est lourdement affectée. Mais encore, il y toutes les question de droits humains , laisse-t-elle tomber.

Pour le moment, elle sent une tension bien réelle chez les Californiens.

Les magasins et les restaurants sont barricadés, il y a de la police partout dans les rues, observe-t-elle. Les Républicains sont fiers d’être armés. Même en Californie, personne ne se sent à l'abri des problèmes...