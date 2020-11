Les commerçants de Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle impatients de rouvrir

Le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, avait pourtant donné son aval pour que ces trois municipalités retournent en zone orange.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, a également exprimé ce souhait plus d'une fois.

En entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure, le propriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur, Louis-Franck Valade, dit attendre une annonce en ce sens.

Pour lui, le temps presse. Il craint de perdre des membres de son équipe qui pourraient être tentés d'aller chercher du travail ailleurs.

Comme tous les bars et restaurants en zone rouge, la microbrasserie Le Naufrageur a dû fermer ses portes. Photo : Radio-Canada

M. Valade estime par ailleurs que les restaurants respectent les règles sanitaires et qu'ils sont des endroits sécuritaires.

Avec les règles en place, on fait bien les choses. Cet été, les gens n'avaient pas peur. Louis-Franck Valade, propriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur

Il admet ne pas savoir comment la clientèle réagira advenant une réouverture, mais il croit que la confiance est là. Quand je croise les gens, ils me disent qu’ils ont hâte de revenir.Il n’y a pas eu de contamination dans les restaurants , observe-t-il.

M. Valade se dit prêt à rouvrir une semaine après la date où Québec donnera le feu vert.

Le restaurant Le Héron à Carleton-sur-Mer Photo : Restaurant Le Héron

Le propriétaire du restaurant Le Héron de Carleton-sur-Mer, Michel Poirier, surveille de près les décisions du ministère de la Santé.

Depuis une dizaine de jours, la COVID-19, ça s'est beaucoup calmé , commente-t-il.

Ça fait quelques jours qu’on nous dit que ça s'en vient, mais on attend encore. On a hâte. Michel Poirier, propriétaire du restaurant Le Héron

Il croit lui aussi que les risques sont minimes dans les restaurants. On a pris les mesures qu’il fallait. On a diminué le nombre de tables et on les a séparées. On prend les données des clients, si jamais une contamination survenait. Les employés portent le masque et la visière , rappelle M. Poirier.

On est maintenant habitués à fonctionner comme ça , ajoute-t-il.

Il continue d'opérer son restaurant comme il peut, en offrant des mets pour emporter quatre soirs par semaine.

On veut garder nos employés principaux , souligne le propriétaire. On en a perdu beaucoup avec la première vague. Plusieurs sont partis travailler dans le domaine de la santé. C’est normal, ils veulent gagner leur vie , observe-t-il.

M. Poirier se dit prêt à rouvrir sa salle à manger à trois ou quatre jours d’avis. Il faut repartir la machine, laisser le temps à nos grossistes de se réapprovisionner et nous livrer , précise-t-il.

On a hâte de revoir nos clients et notre personnel , mentionne M. Poirier.

Le propriétaire de l'Hostellerie Baie-Bleue, Stéphane Boudreau, estime que les gouvernements devraient octroyer de l'aide financière aux hôteliers sous forme de subvention non remboursable (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De son côté, le propriétaire de l'Hostellerie Baie-Bleue de Carleton-sur-Mer, Stéphane Boudreau, est plus incisif.

Il se demande si la politique a pris le dessus sur la santé publique. Il réclame des règles claires pour la détermination des risques et des zones qui y sont associées.

Les municipalités de Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle sont en zone rouge depuis le 6 octobre.

Par ailleurs, Québec a annoncé mardi que les Îles-de-la-Madeleine passeraient en zone jaune vendredi.